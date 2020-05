Pablo Dos Santos (Unión Moto Club Salto)

EL PUEBLO conversó con Pablo Dos Santos, dirigente del Unión Moto Club Salto (UMCS), quien nos contó un poco sobre la actualidad del motociclismo en Salto y la región, que se resume en pistas cerradas a entrenamientos y ninguna competencia prevista a corto plazo.

¿Cuál es la realidad de las pistas de la UMCS? «Las pistas las mantenemos paradas, la principal que es La Palma se encuentra sin actividad ni siquiera para entrenamientos. «La pista de la Avenida Gautron está cerrada, la habíamos utilizado a principio de año para correr las pruebas nocturnas».

«Y la pista de Enduro y el proyecto de una pista de picadas en el terreno que nos cedió la Intendencia en la zona de la costanera eso está todo parado ahora, no se pudo seguir trabajando».

¿La temporada no arrancó?

«Sabes que se corren seis campeonatos regionales de velocidad en tierra en el Uruguay, de los cuales no se ha podido correr ni una sola fecha. Y a nivel Nacional se pudo correr la primer fecha del Enduro, no hubo VT, no hubo Corss, no hubo Firme, esta todo parado».

¿Cómo se manejan con el calendario de carreras?

«Los calendarios nosotros lo tenemos que pactar en reunión del Consejo directivo en la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM), esas reuniones están pausadas, la última se registró en febrero cuando se corrieron las finales Nacionales y hasta ahora esta todo pausado».

¿Cuántas fechas tiene el Regional Litoral generalmente?

«El Regional Litoral que comprende a Bella Unión, Salto, Paysandú, Belén, Villa Constitución, Quebracho y Guichón que tuvo su fecha alguna vez, tiene entre 8 y 10 fechas generalmente todos los años». «Obviamente que si arrancamos un campeonato en agosto va a ser imposible correr 10 fechas, tenemos que darle un espacio de al menos 30 días entre fecha y fecha, por todo el costo que se tiene para correr».

«La preparación de los pilotos, el mantenimiento de las motos y los traslados a cada pista, todo eso cuesta y por eso entendemos que una fecha cada 30 días es conveniente». «Hay que tener en cuenta el tema clima, las lluvias que pueden llegar más regularmente puede influir en el normal desarrollo del calendario que se pueda tener».

¿Sin saber la fecha de inicio cuantas carreras estimas se podrían hacer?

«Como están dadas las condiciones creo que se podrían correr 4 o 5 fechas, con una puntuación espacial o diferente a la que estamos acostumbrados, creo que se podría realizar un campeonato corto para terminar allá por enero o febrero del 2021. Generalmente la temporada la comenzamos en abril nosotros, algo que no pudimos hacer lógicamente este año por la emergencia sanitaria».

¿Cuántos pilotos nuclea el Regional Litoral?

«El Regional Litoral tiene unos 170 pilotos, de los cuales 156 pertenecían al Unión Moto Club Salto, tenemos muy pocos pilotos que han renovado su afiliación al UMCS este año producto de la no actividad».

«Estamos esperando ya que no hay ninguna fecha concreta para retomar la actividad, dependemos del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría Nacional del Deporte».

LOS INGRESOS DEL UMCS Y LAS OBRAS A FUTURO

¿De dónde provienen los ingresos del UMCS?

«Los activos principales de la UMCS son la publicidad, la venta de entrada en los espectáculos organizados y las cuotas de afiliación de los pilotos, la membrecía anual que la fijan los pilotos en asamblea». «Este año la asamblea se hizo los últimos días de febrero y se fijó una membrecía anual de $ 2.000, pagadera a dos cuotas».

«Vale señalar que la institución tampoco tiene gastos, al no tener mantenimiento de pista, no tiene un gasto concreto, por eso estamos en fojas cero».

¿En el tema obras el proyecto de la pista de picadas es prioridad?

«Ya hace más de dos años que venimos trabajando en el tema de los jóvenes que corren en la vía pública, en el 2017 fue un año duro para Salto donde las estadísticas de UNASEV nos mostraron el fallecimiento de muchos jóvenes menores de edad en siniestros de tránsito».

«Entendemos que esta pista de picadas en construcción es una necesidad, para que los chicos vayan a correr en una pista controlada, con atención médica, con un reglamento y requisitos de seguridad». «Creo que es necesario antes de andar corriendo en la calle exponiéndose ellos y al resto del público que circula en ella. Ya le hicimos el primer movimiento de suelo en la pista, desde la Intendencia no habían ayudad con la maquinaria para hacerlo pero ha quedado todo en pausa debido a la emergencia sanitaria».

¿Con respecto a las motos hay complicaciones con el tema repuestos?

«Hay una realidad que las importaciones desde China están bien demoradas y complicadas, lo que es el abastecimiento de los repuestos en Uruguay sin dudas que llevará a una escasez de los mismos». «Va a ver un alza en los precios por un tema de oferta y demanda, eso los vemos venir ya conversando con un comerciante conocido que depende de esas importaciones para surtirse de repuestos».