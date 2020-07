Ricardo Rodríguez, el delegado de River Plate

El lunes pasado a la noche, la sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, con asistencia del presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni. Una manera de aclarar el contenido del reciente comunicado público, en la que se exhorta a los clubes a paralizar los entrenamientos, en función de los nuevos casos de Covid-19 en Salto.

El hecho es que algunos planteles ya habían despuntado al desarrollo de las fases y otros lo hacían esta semana. La nueva situación planteada desde el punto de vista sanitario que obliga a extremar medidas, determinó que los neutrales del CUJ adoptaran la posición.

A «pie juntillas» una buena mayoría de clubes adoptaron la posición de admitir como válida la exhortación y otros en dirección contraria: sosteniendo las medidas que marca el protocolo, no dejar de entrenar. En los hechos implica desoír la exhortación subrayada.

SUSPENSIÓN QUE NO SE PUEDE DESCARTAR

El martes a la tarde con EL PUEBLO, el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez aportó su enfoque, «porque si esta situación se prolonga habrá que pensar en suspender el año del Consejo Único Juvenil. River será uno de los que acatará los dichos de los neutrales y decidiendo paralizar la actividad de los planteles Sub 15 y Sub 18. Si hablamos de parar, quiere decir que se tranca el período de las fases. Para que estas se cumplan en su totalidad, hablamos de 40 días como mínimo. Entonces, si llegamos a los primeros días del mes que viene sin poder entrenar, ¿cómo hacemos para arrancar el campeonato en el fin de semana del 5 y 6 de setiembre? Las fases se retrasan….¿o no?»

Para el representante de River Plate, la cosa es clara, «porque si en determinado momento del mes de agosto no tenemos este panorama más o menos resuelto, no descartamos que el campeonato no se juegue. Más vale esperar al año que viene y hacerlo en condiciones. Tampoco se trata de andar para adelante y para atrás, porque además el tiempo pasa y no es tanto lo que tenemos a favor en materia de meses».