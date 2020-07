El presidente, desde el Consejo Único Juvenil

En el lunes que pasó, el encuentro no faltó de cronistas de EL PUEBLO con el presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni. Ineludible ida y vuelta, frente a la situación vigente que marca para los equipos Sub 15 y Sub 18, el inicio de las fases que podrán constituirse en el paso previo a la disputa del Campeonato Salteño en ambas categorías.

El miércoles de la semana pasada en la sede de Nacional, la descripción informativa desde el Dr Manuel Azambuya y el prof. Emanuel Priario, respecto al contenido de cada una de las fases, la que en suma total implicará 45 días. No antes. Por eso en el caso del CUJ se pactó para la primera semana de setiembre, el inicio de un año al que en su nacimiento deportivo no le faltará complejidad. Más allá de determinadas contradicciones respecto a los controles sanitarios, la prolongación de la pandemia es cosa real. Rebrotes que encienden luces rojas. Después de todo, las señales de incertidumbre, son puntuales.

«SI ESTO NO CAMBIA….»

Más allá de equipos asumiendo las fases marcadas y el hecho mismo de haberse acordado el sistema de disputa, la estipulación de fechas y el manejo de cuatro días potenciales de suspensión (la disputa concluirá sobre finales de diciembre), el presidente del Consejo Único Juvenil pronunció una síntesis desde el pensamiento personal y que se hace colectivo en el ámbito que orienta.

La frase es textual; «Si esto no cambia, esto se termina todo. Si llegamos a setiembre y lo que pasa ahora con incremento en el número de casos, simplemente continúa, decimos que no jugaremos porque las condiciones no están dadas. Como neutrales del Consejo Único nos cabe una responsabilidad y los dirigentes de clubes también la tienen. Por lo tanto, llegado el momento se analizará y se decidirá.

Que todos encaren estas fases marcadas por el protocolo, nos parece fundamental. Pero que se juegue o no se juegue, está relacionado a cómo se plantee la situación. Para que quede bien claro: no vamos a arriesgar. En este caso para nosotros no es un tema económico, es un tema de salud. No vamos a hacer, lo que no haya que hacer».