Rubén da Silva (Con Los Mismos Colores de Salto)

Rubén da Silva (dirigente del Club Ciclista Con Los mismos Colores) nos hizo un balance de lo que fue la 9ª edición de la Vuelta de Salto de Mountain Bike que se corrió recientemente. También se refirió a las futuras competencias de montaña en nuestro departamento.

-¿Qué dejó esta edición de la Vuelta de Salto?

“El balance para nosotros fue positivo aunque siempre uno espera más competidores, creo que este año ha sido muy flojo el tema de mountain bike y uno lo entiende ya que es una actividad que tiene muchos costos, creo que eso ha bajado el nivel de competidores”.

“Con la cantidad de competidores que vino fue un buen espectáculo, la gente disfrutó a lo largo del circuito la carrera y estar compartiendo con toda esta gente para despedir el año también creo que es algo positivo”.

-¿Fue una carrera exigente, un circuito duro?

“Por supuesto el ciclista nunca disfruta mucho, fue un circuito duro, se hizo pesado pero el clima ayudó, no tuvimos el calor agobiante del año pasado pero los corredores estuvieron bien hidratados, bien atendidos y eso es los que nos reconforta a nosotros como organización”.

-¿En Damas la Copa Uruguaya fue para un salteña?

“Sí, por dos años consecutivos se está dando que la campeona de la Copa Uruguaya es la salteña Alba Peruchena, hizo una muy buena carrera y logró ganar una vez más”.

-¿Se cerró el año del 25 aniversario del club Con Los mismos Colores de Salto? “Este fue un año muy especial, por los 25 años del club, queríamos hacer la Vuelta de Salto para no perder esta fecha para Salto, fue la 9ª edición en un año te repito especial para nosotros”.

-¿Pensando en el año que viene, habrá más competencias de mountain bike en Salto?

“Nosotros siempre estamos dispuestos a organizar las carreras, el tema es que cuando no hay competidores es imposible de que esto salga adelante”.

“El año pasado creo que tuvimos 40 ó 50 corredores a lo largo del campeonato y eso se hace imposible de sostener por el costo que tiene para llevar adelante una competencia”.

“Si hay ambiente y los corredores quieren que nosotros organicemos, nosotros siempre estamos dispuestos. Siempre estuvimos abiertos al mountain bike ya que hace unos cuantos años que venimos organizándolo en el departamento”.

JOSÉ LUIS TORIANI