La final del Mundial y el Día del Padre

Será esta noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando se analice el tiempo que viene. Sucede que el próximo domingo 15 de julio dos hechos serán puntuales.

A la hora 12 de nuestro país, la disputa de la final del Torneo Mundial que se celebra en Rusia y con Uruguay ya eliminado, tras la caída ante Francia.

También ese día, una celebración familiar-afectiva: el Día del Padre.

Neutrales y representantes de clubes analizarán el jugar o no jugar. Claramente en caso de un pronunciamiento afirmativo, la limitación en la asistencia de aficionados será notoria.

Hay que tener en cuenta lo acontecido en la décima primera fecha del Torneo Apertura, cuando se afrontó la misma en paralelo con partidos del Mundial.

Un decrecimiento real en materia de venta de entradas.

De todas maneras, como en la Liga no siempre existen criterios monolíticos frente a situaciones como estas, no sería de sorprender que se juegue fútbol, más allá de la “doble competencia”.

ALMANAQUE EN MANO

Por lo demás, si se resolviese suspender el inicio del Campeonato Clausura, el que se jugará a cinco fechas con los equipos divididos en series, la primera fecha se verificará el domingo 22 de julio, la segunda el 29 de julio, la tercera el 5 de agosto, la cuarta el 12 de agosto y la quinta el 19 de agosto. Tras ello, el inicio de la tercera rueda (a manera de liguilla), la que incluirá a los primeros seis equipos al cabo del Torneo Acumulado.

Todos contra todos, serán cinco fechas.

1ª fecha:

domingo 26 de agosto.

2ª fecha:

domingo 2 de setiembre.

3ª fecha:

domingo 9 de setiembre.

4ª fecha:

domingo 16 de setiembre.

5ª fecha:

domingo 23 de setiembre.