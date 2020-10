Con EL PUEBLO enfrente, Jorge Noboa repasa y apunta a los 11

-Es seguro que permanecerá en el recuerdo el partido frente a Canelones de visitante. Una muestra de lo que Salto quiso, pudo y alcanzó.

«La duda era si el equipo podía responder después de tanto tiempo al margen. Porque fue casi medio año sin jugar, sin competir, hasta sin vernos. Entonces, había razón para la duda. Pero en ese primer partido que jugamos de visitante, determinadas señales fueron concretas».

-Porque además, un hecho no menor: el peso de las ausencias.

«Bien. Tampoco eso está en discusión. Pero pienso en Agustín Panza y aquella condición de titular. Me decía para mi: fue campeón con Ferro, jugó copas del Interior. No puede fallar. Y no falló. El propio Agustín Suárez también. Cuando hay respuesta a ese nivel es muy difícil que la estructura del equipo se caiga».

-No depender de 11 jugadores. Eso es una ventaja en sí mismo.

«Claro. Lo es. El caso del «Coti» Regueira por ejemplo, es un caso más».

-Tener en la banca un golero de jerarquía. ¡No te podes quejar!

«Para nada. Es una tranquilidad para todos y una seguridad. Pero además, en este plantel no faltan jugadores con historia. Con madurez. Cuando eso sucede, uno siente que lo que se busca es posible».

ESTE SALTO DE HOY

La semana va fluyendo. No está tan lejos el partido frente a Cerro Largo en la capital arachana. El Salto de este JORGE NOBOA.

El Campeón de la Confederación del Litoral Norte.

El que en Cuartos de Final eliminó a Canelones, con la valla en «cero». De visita y en casa, la regularidad «naranjera».

Pateando suspensos en el camino, fue dejando en claro la aptitud. La misma aptitud que decidió.

Entre los cuatro mejores. Porque además este equipo irradia convicción. La tiene.

Con EL PUEBLO, el DT traspone el análisis objetivo. Después de todo la ilusión no incomoda. Se enraiza a partir de esa respuesta que valora.

«¿Por qué se generó todo un aspecto a favor?….ahhhh…no tengo dudas. Si la idea prendió en su momento, ahora la eficacia es la consecuencia. Ese paso del tiempo sin jugar, no varió la prédica ni hacia dónde apuntar para definir un partido. Lo asimilado se marcó en cada uno. Eso es lo bueno».

-Un caso especial de rendimiento. Para la sorpresa misma: Braian Almeida.

«Respondió en los dos partidos. Hasta se diría que no sintió la responsabilidad. El jugador que entra tiene la confianza del Cuerpo Técnico, eso es casi obvio. Pero además, el propio compañero sabe que el ingresado no es producto de lo casual. Otro tanto pasa con el rendimiento de Toriani o el nivel de Panza y Agustín Suárez en Canelones. Son sumas y el que sale ganando es el funcionamiento.

Es el equipo. Si en estos dos partidos merecimos elogios, es a partir de la imagen colectiva. Ganó el equipo. Eso fue lo bueno».

-Los once están cantados para el partido en Cerro Largo…

«En su mayoría sí».

-¿O en su totalidad».

«En su mayoría sí»