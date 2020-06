-Al fin de cuentas, los años de vos en el fútbol….y con la gurisada.

«Hace 44 años. De esos 44 años, los 23 que llevo en Ferro Carril».

-Casi un cuarto de siglo.

«Es lo que me gusta. Más que trabajar con niños o adolescentes, disfrutar con ellos los primeros pasos en el fútbol. Esos primeros pasos, sirven para ir abriendo caminos».

-Se alteran los modelos de entrenamientos. Frente a los gurises, claro está.

«Exacto. Cambió. Antes se los mandaban a correr o subir algún lugar empinado como el Parque Solari. Ahora todo se ha modificado, a partir de las nuevas líneas, de las que no me aparto».

-¿Esas líneas por dónde pasan?

«Para que el niño interprete de qué se trata el juego que va a jugar. Pero todo a su tiempo. Uno no puede llenarlos de conceptos, porque no van a entender. Hay que ser prácticos».

-¿Implica ser directos?

«Sin dudas. Porque nosotros los que estamos al frente nos debimos adaptar. Significa aprender más y no equivocarse. Si tengo una responsabilidad, no puedo fracasar. O sea, yo también tengo que aprender».

-Además de categorías en Ferro Carril, el Centro Recreativo Infantil en la cancha de Tigre.

«En este último caso, hay que afrontar situaciones especiales. Para muchos niños, el fútbol es una contención, una distracción. Es la posibilidad de diversión. No se puede descartar lo lúdico. Hay que tenerlo y hay que crearlo. No hay otro objetivo para cierta edad. Es justamente eso».

ALGUIÉN COMO EL «PACO»

El «Paco» se vino al diario, una tarde de estas. No dejará de tener algo para contar.

Sin para en estación alguna de su tiempo, porque además le saca jugo a la vida más allá de los 70 pirulos que suma….

El comunicado del Centro Recreativo que no falta, la valoración a la CTM de Salto Grande cuando un par de años atrás, vistió a tantos de los que son cultores del fútbol desde los primeros años de vida.

Evoca su tiempo en el Baby Fútbol de Nueva Palmira, reconoce «los más de 800 trabajos que nos aportó el Profesor Sergio Rechac, para ponerlos en práctica».

Admite que no deja abrir puertas en beneficio de la gurisada, mientras se apega a los mandamientos de Alfredito Honsi en aquel antes y en Sergio ahora, «porque de los dos busco aplicar lo mejor».

Y aunque es manso desde esa mirada que busca asociar y no aislar porque al fin de cuentas es un tema de actitud, JUAN ENRIQUE IFRÁN, sostendrá la certeza de una convicción porque la tiene. A la luz de los hechos. Los hechos generan el pronunciamiento.

Espíritu de observación, que le dicen. Entonces siente el derecho de decir..

**********

«ES UN NIÑO QUE JUEGA AL FÚTBOL»

«En los últimos tiempos, cuando se pudo jugar, cosas que no se entienden. Los gritos desde algunos familiares para niños de 6 o 7 años. Siiiiiii….sabemos que esto es de muchos años a esta parte que viene sucediendo. Pero lo que he notado además en algunos padres, es la amenaza, si el niño no responde para conseguir un resultado. Eso para mi es nuevo. Si los padres no cambian la actitud, el niño se queda sin mañana.

¿Por qué lo digo?…y porque el niño irá perdiendo las ganas, en entusiasmo y lo más triste: dejará de jugar, porque esto pasa a ser una forma de maltrato. Por eso, soy de los que busco recostarme en la familia para entender algunas situaciones. No alejarme de esa familia, para hablar estos temas, que son reacciones y que no están bien.

Al fin de cuentas uno desde la Dirección Técnica o el hecho de estar al frente de una escuela de fútbol para niños, pasa a ser parte de la educación. Porque se dan de la mano lo técnico y lo humano….¿no es cierto?

No se es un jugador de fútbol a los 6, 7 u 8 años. Es un niño que juega al fútbol. No hay que mezclar los conceptos ni confundir. Si mezclo y confundo, soy parte del error. Eso es lo que no quiero».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-