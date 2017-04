La violencia en el fútbol, es cuestión real. Cuando arrancó la temporada pasada en el fútbol salteño, más de un hecho condenable. La entonces Comisión Directiva de Saladero, pasó por momentos de zozobra y fueron puntuales los enfrentamientos con quienes los fines de semana, promovían distorsiones en las canchas a partir de sus actitudes.

Es real es que la violencia a veces suele ser una constante. No por nada de años a esta parte, también en Salto la separación de hinchadas. En la temporada pasada, sobre el cierre mismo y en alguna ocasión a manera de experimento, no hubo de esa medida. Por ejemplo, en un partido de Nacional-Salto Uruguay.

Es que a nivel de algunos dirigentes de clubes salteños, parecen enraizarse una misma inclusión: «si no insultan los de adentro, no se alborotan los de afuera. Implica establecer que las actitudes de los futbolistas y los jueces en cuanto al respeto mutuo, es base para que la traslación se produzca hacia afuera. Lo que hay que entender es que en la medida que los jugadores reclaman con gestos para consumo de esa misma tribuna, es una manera de empezar a echar todo a perder».