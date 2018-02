Todo hace indicar que se aprobará la venta de plazas para disputar la L.U.B.

Uruguaya de Básquetbol está convocada para el próximo día martes 20 de febrero, donde dentro de los puntos previstos, ya estará surgiendo la aprobación de reducir a dos los ascensos, y descensos a disputar ente el torneo Metropolitano y la Liga Uruguaya, para luego tratar, y poner a consideración de los clubes, la venta de plazas en la Liga, por aquellos equipos que habiendo ganado deportivamente en su momento el ascenso decidan no competir en el campeonato de L.U.B Ambos proyectos fueron estudiados, y aprobados por una comisión inter divisional, durante la cual representantes de la Liga aceptaron la venta de plazas siempre que se redujera a dos equipos los que descienden del círculo máximo y por tanto dos los que asciendan, en lugar de los tres de las últimas temporadas. Los clubes que obtengan el ascenso dispondrán de un plazo de 120 días para manifestar si jugarán o no la Liga Uruguaya. Si lo confirmará en forma tácita o expresa su participación y luego se retirara no podrá jugar el siguiente torneo de ascenso, sino que bajará a la DTA. Podrán comprar la plaza los equipos que desciendan, que dispongan de un gimnasio, no tener deudas con los jugadores o la FUBB, no haber perdido puntos por sanciones o más de dos sanciones por agresiones o hechos de violencia imputados a sus aficionados, dirigentes o jugadores. En la temporada 2017/18, Larrañaga intentó impulsar este proyecto de compra/venta de plazas, pero los equipos de la Liga lo rechazaron. De todas maneras Larrañaga no compitió y una interpretación de los reglamentos realizada por los neutrales de la FUBB permitirá que ese club juegue esta nueva temporada en el Metro y no en la DTA.