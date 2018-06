Primero y muy importante como aclaración. Si por alguna razón los encuentros que esta noche deben jugarse en el Estadio Dickinson por el torneo salteño de Primera “B” no pudieran cumplirse, estos pasarán a jugarse mañana domingo en otro escenario (el que hoy no está determinado) para no jugar una fecha “a medias” y tener que dejar encuentros pendientes.

La resolución sobre este punto se tomará en la mañana de hoy según uno de los Neutrales y de inmediato se le comunicará a los clubes interesados.

SABADO EN EL DICKINSON.

Vamos a ser optimistas y esta noche, donde va a ser mucho frio, se juegan los dos encuentros establecidos que tienen estos detalles.

Sábado 2 de Junio

DICKINSON.

19.30 El Tanque – San Eugenio

Árbitros: Fernando López, Jorge Caffré y Juan Suárez.

21.30 Sud América – Albión:

Árbitros: José De Los Santos, Miguel Pereira y César Villarreal.

Domingo 3 de Junio.

DEPORTIVO ARTIGAS.

13.30 Cerro – Hindú.

Árbitros: Marcelo Díaz, Carlos Da Cruz y Juan Moreno.

15.30 Fénix – Chaná.

Árbitros: Jhonatan Moraes, Carlos Da Cruz e Israel Portela.

CARLOS AMBROSONI.

13.30 Libertad – Dublín Central.

Árbitros: José Rivero, Ever Fernández y Carlos Gómez.

15.30 Paso del Bote – Deportivo Artigas.

Árbitros: Enrique Kurowsky, Ever Fernández y Mauricio Revuelta.

TODO SIRVE.

A esta altura de la temporada, todo punto que se pueda rescatar sirve. Hoy hay una penca entre varios equipos por ganar la primera rueda ya que el lograr esto sería un incentivo especial para afrontar las 5 fechas de la segunda parte de la temporada.

Pero también “abajo” hay mucho en juego. Los números del descenso dicen que a esta altura no menos de cuatro clubes tienen que mirar muy bien esta tabla y tener en cuenta que punto que se pierda ahora, no se va a poder recuperar más, por lo menos este año.

IMPORTANTE

Si miramos la programación de este fin de semana, vemos que los dos mejores partidos se van a jugar en el Estadio Dickinson en la noche de hoy. Allí estarán los dos clubes que marchan al frente de las posiciones, los que tendrán que enfrentar a rivales que necesitan sumar puntos.

En lo que hace a la etapa del domingo, es más que interesante lo que pueda suceder en el Carlos Ambrosoni o en el “Heber Racedo”. Todos quieren sumar, unos para no perder pisada a los que van al frente y otros para no tener que mirar la tabla del descenso. Por ahora todo aparece muy parejo, cualquiera puede ganar, cualquiera puede dar la sorpresa de la etapa.

En sintesis, una fecha 7 de la primera rueda donde TODOS los encuentros tienen interés por lo que significan los puntos que están en juego.-