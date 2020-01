Gladiador al día

«Hablamos de continuidad. Eso es cierto. Pero creo que lo lógico es esperar hasta el miércoles. ¿Qué pasa si el nuevo presidente de Gladiador pretende otro Director Técnico? Más vale tener cautela y esperar».

RONY COSTA bien que sabe que mañana en Gladiador, no es un día más.

Que la decisión abrirá cancha, después del pronunciamiento de Milton Albernaz de no prolongarse en la presidencia del club, aunque ello no implicará el alejamiento del club.

Ocurre que Milton es pasional de la causa, por lo tanto no es de los que cierra ciclos, tratándose de Gladiador.

De todas maneras es concreto: reuniones que no faltaron a más de un nivel en Gladiador y un aspecto es capaz de plantearse.

Si Rony Guzmán Costa es por segundo año consecutivo el DT de Gladiador, un total de cinco jugadores básicos no se apartarán del fin.

Se trata de Rodrigo «Loli» Quiroga, Elbio «Pato» Conti, Jorge Fleitas, Brian Bermúdez y Héber «Cabeza» Martínez.

La nueva dirigencia de Gladiador reconoce este hecho puntual.

Que algunos jugadores vuelvan a ser parte del plantel, se asocia a la continuidad del Director Técnico.

Lo del «Pato» Conti es bien concreto en esa dirección. Y el «Cabeza» Martínez otro tanto. Si Rony Costa se aleja de Gladiador, entonces Héber Martínez jugará en Hindú. El «Cabeza» a los 39 años…