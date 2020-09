Este mes de setiembre a nivel de la Organización del Fútbol del Interior, no es un mes más, desde el momento que se desarrollará el Congreso, con un amplio calendario de temas. Entre otros, el relativo a los torneos del Interior el año próximo.

Desde la Confederación del Litoral-Norte se avaló primero la posición de NO jugar en categoría de mayores y en el caso de los juveniles, SI jugar, en la medida que algunas condiciones económicas se plantean a favor.

En una segunda instancia desarrollada en Paysandú, se manejó que en mayores el ser parte o no de la disputa, SEA OPTATIVA Y NO OBLIGATORIA. Es esa moción la que defendería el Litoral-Norte en OFI.

Por eso es que la Comisión de Calendario creada en la Liga Salteña de Fútbol, aguardará las resoluciones del congreso.

Si la selección NO participa de la edición 2021, es más que factible que los torneos en la «A» y en la «B» decidan adelantar sus torneos y no precisamente a partir de la última semana de marzo, tal como lo determina la reglamentación vigente.