La elocuencia del presidente del Colegio en el Consejo Superior

Un poco más de dos horas de sesión ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Agitada en más de una ocasión, polémica en otros casos. Compareció el presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital, sin dejar de cuestionar actuaciones de funcionarios al margen de lo convincente. Ratificación de problemática, por insuficiencia en el número. La delegación de Tigre reclamó “respeto desde los jueces hacia los jugadores, después de lo que vivimos y padecimos el domingo”. Martínez Vital fue terminante: “si sancionamos, nos quedamos sin jueces”. Casi media hora en sala y una confesión: clubes que le solicitaron la no designación de determinados árbitros “y tratamos de contemplar”, reflexionó el presidente.

Pero Deolindo Miquelarena (Salto Nuevo), marcó la cancha: “una vez aceptados, el Colegio no puede manejarse en función de solicitudes”. Como aspecto saliente: se enfatizará en la puesta en práctica de la Escuela de Jueces.

RENUNCIA DEL DR GUERRA Y LA ASUNCIÓN DE BUENO

Tema definido: la renuncia del Dr Hugo Guerra a la presidencia de la “B”, en este caso ratificada por Fernando Bueno, quien se convierte en el nuevo mando. El delegado de Ceibal, José Luis Gallo, le apuntó a Guerra por aquel sonado caso que tuvo como protagonista a un funcionario administrativo de la Liga. “No dio la cara ni expuso sus razones en la Liga”, apuntó Gallo, “y fue la suya una actitud cobarde”, establecería después. “Guerra podía haberse ido de otra manera”, sentenció “y no como se fue: por la puerta de atrás”.

Sebastián Piastri (Nacional), señaló que “de aquí en más la “B” dejará de autocastigarse y victimizarse. Hay que pegar un salto en las diferencias que teníamos con la “B”. Para la divisional hoy es un gran día”. Fernando Bueno, fue saludado con efusividad por más de un representante de club.

**********

CON LA SÉPTIMA FECHA

Domingo 3 de junio

Cancha de Nacional.

Hora 13: Santa Rosa vs Salto Nuevo.

Hora 15.30′- Nacional vs Progreso.

**********

Parque Dickinson.

Hora 13: Salto Uruguay vs River Plate.

Hora 15.30′- Tigre vs Saladero.

**********

Miércoles 6 de junio.

Parque Dickinson.

Hora 19.15′- Ferro Carril vs Gladiador.

Hora 21.30′- Universitario vs Ceibal

*********

CON LOS EXPULSADOS

Güilver Duffey (Salto Nuevo), Luis Texeira y David García (Saladero), Carlos Godoy (Tigre) y Pablo Pintos (Progreso). Denunciado, Líber Lemos (Tigre).

CON LAS SANCIONES

Sebastián Sosa (Ceibal) 3, Juan Carlos Ribero (Salto Nuevo) 1, Facundo Granga (Universitario) 1, Maicol Alvez (Progreso) 3, Rafael Cereijo (S. Uruguay) 1, Nicolás Rodríguez (S. Uruguay) 3.

CON LA RECAUDACIÓN

Parque Rufino Araújo: 428 entradas y $ 48.000. Parque Tomás Green: 277 y $ 31.120. Total: 705 entradas y por todo concepto, $ 79.120 taquillados.

LA SECRETARIA CON LICENCIA

Solicitud de licencia por parte de la secretaria, Berta Gómez. Adujo dos razones por nota remitida: cuestiones de salud y su inminente viaje a Rusia, para ser una aficionada más en el Campeonato Mundial de Rusia.

Congreso de OFI los días 8, 9 y 10 de junio, con calendario de actividades deportivas incluidas, por lo que en ese fin de semana, nula actividad por Torneo de Clubes a nivel de ldivisionales “A” y “B”.

“NO PODÍA OMITIR RESPONSABILIDAD”

Reciente encuentro con el Comando de Jefatura. Solicitud a la Liga: denunciar situaciones de violencia. La delegación de Ceibal cargó contra el presidente Juan Ramón Guarino,”porque no podía omitir la responsabilidad de denunciar los hechos que se sucedieron en cancha de Gladiador (5ª fecha)”. Al Tribunal Arbitral se le aportaran nuevas pruebas, antes de pronunciarse. Para José Luis Gallo, “hay que tomar el toro por las guampas”.

EL SONADO CASO DE LA TV

Acuerdo entre la “A” y Cable Visión Salto, para la filmación-proyección de los goles. La empresa se haría cargo de Fichas Médicas gratis, a través de un acuerdo con una emergencia médica del medio. Cuando los clubes fueron a capitalizar el servicio, la realidad fue otra y debieron desembolsar dinero. Para la representación de Ceibal y de otros clubes, “fuimos engañados en nuestra buena fe por el Sr Jacques”. Se abrirá diálogo con el Director de Deportes del cable para destrabar la incómoda situación. Finalmente la delegación de Tigre interrogó si ya habían técnicos designados para selecciones futuras. Juan Ramón Guarino fue cortante: “a nivel de neutrales, que somos los que vamos a decidir, ni hablamos ese tema”.