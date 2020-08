¿Quién marca el lateral de la selección?

El jueves la selección permaneció al margen por una realidad concreta: imposibilidad de obtener un ámbito donde practicar. Fue el día de la lluvia. Surgió una chance en la zona de la costanera, pero se evitó el riesgo de enfermedad. Por lo tanto, Jorge Noboa clausuró la misión.

Ayer por la noche el núcleo seleccionado a la cancha otra vez, pero no será el fin de la semana, en la medida que hoy sábado la alternativa de entrenamiento está planteada.

Pero la práctica de fútbol ocurrió entre semana, ante un equipo de la Liga Comercial. El DT movió las piezas de un tiempo a otro, pero de lo que no hay dudas: va aportando señales de cara a la integración del equipo que jugará frente a Canelones en condición de visitante, en lo que constituirá la reapertura del Torneo del Interior.

Jorge Noboa va avanzando en decisiones y las últimas sesiones de fútbol, han sido algo más que un banco de prueba. Más bien, el imperativo de ir resolviendo. Ajustando la mecánica colectiva.

EL «5» DE LA DUDA ABIERTA

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, el entrenador no ocultó la duda respecto al volante central. Hay que suplir a Alejandro Pintos que no jugará por suspensión. Dos nombres sobre la mesa: Javier Gómez o Agustín Panza. En la práctica del martes, arrancó el volante de Ferro Carril en esa posición y Javier marcó el lateral derecho. Pero si finalmente Gómez es volante central ante la selección canaria, la chance se descubre para José Rodríguez en el sector derecho de la defensa.

VIGENTE CASO: EL DE VERA

Lo cierto es que el DT hizo referencia a la situación de Carlos Alberto Vera. «En la medida que no pueda hacer fútbol con el plantel, le quita posibilidad de ser uno más entre los 11», apuntó. Quien se convirtió este año en jugador de Salto Nuevo entrena en horario matutino, teniendo en cuenta su actividad laboral. El plan de trabajo desde el prof. Julio Vargas, pero en soledad no es lo mismo. Noboa lo sabe y Vera también.

Sin finalmente no varía la situación, todo apunta a que Emiliano Maciel arrime su nombre, para conformar el triángulo más potencial de llegada que puede tener el equipo, a partir de Luis «Tití» Leguísamo y Denis Ferreira. Es una fórmula bien próxima a lo posible. El hecho concreto es que Noboa tampoco tiene muchas cartas en el mazo, a la luz de las deserciones y quienes padecen sanciones.

A LA HORA DE JUGAR

Se trata en este caso de la última integración potencialmente titular que despegó en el último partido amistoso.

CARLOS EDUARDO REGUEIRA para el arco.

En línea defensiva, JAVIER GÓMEZ, ELBIO JOSÉ CONTI, FRANCO MATÍAS BENTÍN Y BRAIAN ALMEIDA.

Zona de volantes con AGUSTÍN SUÁREZ, AGUSTÍN PANZA, FAVIO ANDRÉS RONDÁN, EMILIANO MACIEL.

De punta: LUIS ALFREDO LEGUÍSAMO y DENIS FERREIRA.

Para el apunte asimismo, el fortalecimiento de Braian Almeida marcando el lateral izquierdo. Nunca antes fue titular. Ante el alejamiento de Richard Rodríguez, el de Salto Nuevo va pidiendo cancha.

Mientras el binomio de zagueros no parece ser parte de la discusión. Por lo menos por ahora: Bentín y Conti….mientras el «Coti» Regueira suplirá a Jorge Fleitas y Luis Domínguez como golero de espera.