Hoy por: Adrián Baez

Nuestra entrevistada de hoy, es una reconocida comunicadora del medio, quien ha sabido perdurar en el tiempo, de la mano de su querida radio, la cual considera su «preferida», aunque también, ha incursionado en los últimos años en la vida televisiva.

Comprometida con la labor periodística, considera que, la misma debe ser ejercida con «seriedad en la producción, con rigurosidad, brindando datos verificados», lo cual, posibilita «competir con las fake news que circulan en las redes», en estos tiempos vertiginosos de información por doquier.

Con ella dialogamos de estos temas, los que compartimos con ustedes, lectores, en esta nueva entrega de Al Dorso.

¿Por qué decidió seguir el camino de la comunicación y en particular del periodismo?

Desde chica siempre quise estudiar comunicación; cuando terminé el liceo, mis padres no pudieron enviarme a Montevideo a estudiar y me quedé en Salto e hice administración de empresas.

Al correr el tiempo, esa deuda pendiente conmigo la pude saldar, porque ya siendo mama y mis hijos chicos, me enteré que en Concordia había un instituto de locución y periodismo homologado por el Iser (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica), en el Mariano Moreno, y recuerdo que el día que fui a averiguar, ya me inscribí y, la semana próxima me estaban llamando para la entrevista con la fonoaudióloga y pude comenzar a estudiar.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos?

En radio Arapey, ni bien me recibí; pero, tuve que conseguir tres publicidades porque, de ahí obtenía mi sueldo, sino, no ganaba nada y, siempre recuerdo las palabras de mi profesor de locución que nos decía que, nosotros estábamos pagando para estudiar, o sea que, el día que nos recibiéramos, a nosotros nos debían contratar y abonar, no trabajar consiguiéndonos publicidades, pero, bueno, esa es la realidad de algunos medios locales, del otro lado del río es diferente.

En tiempos de Fake News, ¿qué importancia tiene la rigurosidad periodística?

Muchísima; porque si bien las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, para otras no tanto, porque circulan muchas cosas falsas y la gente se confunde. Por eso creo que, la credibilidad que uno se gana como locutor, comunicador, periodista o informativista, es muy, pero muy importante, porque el público, cuando sucede algo, enseguida busca al comunicador de su confianza para escuchar, y eso se logra trabajando con seriedad en la producción, con rigurosidad y brindando datos verificados, entonces, eso es lo que va a competir con las fake news que circulan en las redes.

¿Hay mucha diferencia entre el ejercicio de la profesión entre el interior y la capital del país?

Siempre lo digo, que a los medios de la capital es muy, muy raro que se les niegue una nota, porque saben que salen a matarlos como se dice, y, a nosotros, desde el interior, se nos hace más difícil acceder a pesar de la conectividad y posibilidad que tenemos hoy de obtener un contacto telefónico, por ejemplo; pero, para que tengan una idea, la mayoría de los políticos en campaña, todos, atienden, y se acuerdan del interior, y ahí sí aceptan las notas pero luego, no te atienden más o te ponen excusas. Otra de las diferencias, son los salarios que se pagan en Montevideo, comparados con lo de los trabajadores del interior del país.

Preferencia: ¿radio, televisión o prensa?

Desde que terminé de estudiar, siempre trabajé en radio, y me encanta; la radio es inmediatez, y sirve de compañía, ya que uno puede escucharla y estar haciendo otra cosa; la televisión, tienes que parar para mirarla. Desde el año pasado incursioné en la tele y me gustó, también porque es un programa específico sobre prevención de salud, que me apasiona el tema, y puedo decir que es un sueño cumplido.

¿Recuerda alguna anécdota en especial referida a sus años en el medio?

Trabajando en Radio Libertadores y haciendo la producción del programa Horas de Radio del querido maestro Hugo Rolón, recuerdo que cuando me entero que Pablo Vierci y el Dr. Roberto Canessa habían lanzado su libro «Tenía que sobrevivir», que trata de la tragedia de los Andes, y pude entender el porqué del título; recuerdo que le dije a Hugo, «quiero que los entrevistes», llamé a Vierci y accedió a la nota; llamé al Dr. Canessa, accediendo rápidamente a la nota, también, y recuerdo que le pregunto: «Dr., ¿cuándo viene a Salto?», y me contesta: «cuando ustedes me lo pidan», y ahí hicimos con Hugo un trabajo de producción, (cosa que me fascina organizar eventos); una producción que llevó 4 meses organizando lo que fue la venida del Dr. y Pablo Vierci a Salto, al teatro Larrañaga, a presentar el libro y brindar una charla motivacional con el teatro colmado e inundado de emociones.

El hacerse un lugar en el medio, ¿cómo ha sido?

A pulmón, siempre con sacrificio, amando lo que hago, respetando para que me respeten, y siempre tuve la suerte de poder trabajar con muy buenos compañeros.

¿Familia?

Estoy casada hace 29 años con Alexis Moretti, tenemos dos hijos, Pía y Maximiliano, y una nieta, Candela, de dos años y medio, que es la luz de toda nuestra familia.

¿Tiene deudas pendientes?

Ver a mis hijos realizados.

¿Proyectos?

Siempre tengo sueños que, ojalá, puedan llegar a proyectarse.