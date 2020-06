Carlos Cabillón desde Paysandú

En la edición 2019 del Campeonato del Interior, la consagración de Paysandú. El mando de Carlos Cabillón. A nivel de mayores, la blanca entre los ocho. En suelo de la «Heroica», el DT no se guardó el pensamiento. Desde EL PUEBLO, la hora de reproducirlo.

Es Cabillón. El que fue apuntando.

“Estamos esperando que el protocolo de OFI tenga el visto bueno. Lo he leído, y me parece que las dos primeras fases son medio hipócritas. Todos los complejos deportivos están jugando al fútbol siete contra siete y con gente esperando, y pasás por la playa y hay un montón de partidos. Hacer fases de capacitación y entrenamientos individuales me parece que ahora no es tan importante. Se levantaron un montón de medidas a nivel de la sociedad, que involucran a más de una persona. Pero hablamos de entrenamientos individuales cuando ahora se habilita también que los artistas puedan actuar. Está muy bien, pero comparando una situación con la otra, para el fútbol hay mucho protocolo”.