Washington, 12 may (EFE).- Siete países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Perú- quieren que mañana la Organización de Estados Americanos (OEA) apruebe una resolución para condenar el arresto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN, parlamento), el opositor Édgar Zambrano.

El texto, al que accedió este domingo EFE, será presentado durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA que fue convocada ante la decisión que tomó la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de retirar la inmunidad parlamentaria a siete diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La resolución busca rechazar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por fieles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y respaldar a la Asamblea Nacional.

En concreto, el texto resuelve: «rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes».

Además, las siete naciones que presentaron la resolución buscan «condenar la detención del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano Ramírez, exigiendo su inmediata libertad».También piden «el cese de la persecución y hostigamiento de los diputados indebidamente procesados, y que se garantice la protección de su integridad física y de sus familiares». Para ser aprobada, cualquier resolución necesita el voto a favor de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962).

Por tanto, el texto no es definitivo y podría ser modificado durante la sesión de mañana lunes, que comenzará a las 16.00 hora local (20.00 GMT).