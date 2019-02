Temprano en la mañana de ayer dos delincuentes asaltaron a mano armada el 24 horas de la Estación Himalaya. Los mismos llegaron en moto contraflecha por calle Agraciada, y pasaron por encima de la baranda que está en la puerta del comercio, dispararon a la caja registradora y se llevaron el dinero de la recaudación, en el momento que la cajera estaba terminando su turno. El hecho duró un instante y los mismos huyeron en una moto tomando por calle Asencio al sur. La Policía los busca.

Un tiro pasó al lado de la empleada, rebotó en la caja registradora y se incrustó en un mueble

En horas de la mañana de ayer, el “24 horas” de la Estación de Servicios Himalaya, ubicado en calle Agraciada entre Asencio y Soca, fue otro de los comercios víctima de rapiña a mano armada, con el mismo modus operandi del suscitado en el Supermercado San José en barrio Mí Tío y el intento de rapiña ocurrido en la Panadería Paso Nivel en el Ceibal.

De acuerdo a lo manifestado a EL PUEBLO por uno de los propietarios de la Estación, pasadas las 7:30 horas, dos motonetistas llegaron al “24 horas”, uno de los cuales se acercó y tras amenazar a la cajera, “efectuó un disparo de arma de fuego que tras rebotar en la caja registradora y pasar al lado de la empleada, se incrustó en un mueble que se encontraba atrás”.

A pesar de no haber sucedido nada que lamentar, encontrándose la cajera y el otro funcionario que estaba en el lugar en el momento del hecho, “el mal momento vivido es feo”. “El dinero va y viene y no es importante cuando lo que está en juego es la vida de las personas, ya que estos tipos, están jugados al todo y nada, no importándoles en lo más mínimo la vida del otro”, manifestó Miguel Feris.

También, el comerciante recordó que, tiempo atrás, sufrieron una rapiña, pero eran tiempos en los que “los salteños no estábamos acostumbrados a que este tipo de cosas sucedieran; hoy, lamentablemente, es moneda corriente”, culminó.

Parte policial

Próximo a la hora 7:45 de ayer, personal policial fue derivado por la Mesa Central de Operaciones, hasta un “ 24 HORAS”, ubicado en calle Agraciada a la altura del 800, por una rapiña con disparo de arma de fuego. En el lugar, fue entrevistado un empleado del comercio, quien manifestó que, dos masculinos llegaron en una motocicleta, ambos utilizando cascos, subiendo la vereda con el birrodado hasta la puerta de ingreso, quedando uno de ellos en la puerta, mientras el otro, con un arma de fuego, entró diciendo: “démen la plata grande, que los quemo”, efectuando un disparo que impactó en la caja registradora, llevándose la suma aproximada de $ 9.000, dándose a la fuga. Policía Científica concurrió a efectuar el relevamiento fotográfico. Investiga Unidad de Investigaciones.