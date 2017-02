La conflictividad familiar y social, continúa generando hechos de violencia tanto verbales como físicos, que no pueden volverse moneda corriente

LE DIO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONTINUÓ AGRESIVO

Una mujer denunció a su expareja, quien durante la relación comenzó a cambiar su actitud, tornándose agresivo, insultando y molestándose por cualquier motivo, por lo que decidió finalizar la misma, pero este insistía para retomarla, ante lo cual accedió, pero continuó con su proceder, por lo cual estuvieron durante un tiempo más en esta situación, hasta que cansada de ello decidió dar por finalizada la relación definitivamente. En la noche del viernes, el denunciado apareció en su casa, no siendo atendido por ella, comenzando el hombre a enviarle mensajes de texto, insistiéndole en querer hablar. Solicitó la prohibición de acercamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

CONFLICTO ENTRE VECINAS

Denunció a su vecina, dando cuenta que, desde hace tiempo la misma viene molestándola con insultos; el pasado viernes, en momentos en que salía en su automóvil, la denunciada le tiró una piedra, la cual no impactó en el vehículo, mientras que, en el día de ayer, recibió mensajes por la red social Facebook de parte de la mujer, con insultos del más bajo vocabulario. Ignora la denunciante, el o los motivos de estas actitudes. Investiga Seccional 2da.