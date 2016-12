Los números no mienten y los problemas siguen siendo acuciantes. La cantidad de policías en relación a la cantidad de funcionarios que se necesitan para atender los reclamos de la población salteña son muy bajos. No es lo mismo tener que atender los reclamos de 10.000 personas con 50 policías por turno a razón de 1 funcionario cada 200 personas, que aún así puede llegar a ser algo controlable, a tener con ese número de efectivos por turno para 100.000 personas. Lo que implica en este caso 1 policía cada 2.000 personas, entre lo que puede pasar cualquier cosa y el funcionario además, ni se entera o cuando llega ya casi que no puede hacer nada. Pero es la situación que nos plantea hoy la cantidad de robos lo que lleva a preguntarnos ¿cuál es la estrategia a seguir para poder lograr frenar esta situación? Estamos en una ciudad donde se registran entre 8 y 9 denuncias de robos por día en las 5 seccionales de la ciudad y al menos 2 denuncias diarias en las 11 seccionales restantes que se encuentran diseminadas en el interior del departamento.

Esto es lo que veremos hoy en nuestra sección especial, Detrás de los Números.

FALTA GENTE

En Salto hay unos 108.000 habitantes distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Para atender los reclamos que plantea a diario toda esta gente, donde campean las denuncias por hurto y violencia doméstica, además de otros casos pero donde priman los antes mencionados, hay 5 seccionales y en la calle para el patrullaje hay alrededor de 45 funcionarios policiales por turnos de 8 horas por día, lo que arroja un resultado de 135 funcionarios policiales sumando los tres turnos. Lo que arroja el saldo de que cada 8 horas hay 45 funcionarios policiales circulando en la calle para patrullar la ciudad y tratar de evitar que se cometan delitos. Esa cantidad de policías es para cuidar a unas 108.000 personas aproximadamente que se dividen en distintos puntos de la ciudad. Se trata de 1 policías cada 2.400 personas, algo que genera una mayor posibilidad de que la cantidad de delitos se cometan sin mayores inconvenientes. En relación a esto hay 5 seccionales policiales, que practican en total un promedio de unos 20 patrullajes a la vez en distintos puntos de toda la ciudad. La mayoría de los robos son de vehículos que se sustraen principalmente del centro de la ciudad, en una ciudad con al menos una veintena de estacionamientos en el centro, donde el parque automotor discrimina que son alrededor de 50.000 las motos empadronadas en el departamento y que muchas de estas terminan en un desguazadero. A su vez la mayoría de los delitos son cometidos por personas mayores de edad, principalmente hombres y en el caso de los que cometen robos, habitualmente son personas que ya cuentan con antecedentes penales. El promedio dice que por lo general siempre hay unos 280 personas privadas de libertad en el único establecimiento carcelario que hay en Salto, ubicado en las inmediaciones del barrio Williams. Al menos un 30 por ciento de las personas que están cumpliendo reclusión en este momento son delincuentes habituales y otro porcentaje un poco más alto son personas que han reincidido en el delito.

Los Números:

108.000 personas habitarían en la ciudad

45 policías cada 8 horas de calle

5 seccionales concentran mayoría de denuncias

1 policía cada 2.400 habitantes

9 denuncias policiales de hurto por cada día