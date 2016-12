DIV C. ARSENAL (1 ) – QUINTA AVDA 33 (1)

A primera hora Peñarol había derrotado a Florida y sumaba 9 puntos en la tabla, el único que lo podía alcanzar era Arsenal y para ello debía derrotar a Quinta Avda 33 y con ello forzar un partido final por el segundo ascenso de la Div. C, solo un triunfo le servía, pero no se dio, a pesar de salir al frente y finalizar el primer tiempo 1 a 0, al inicio del segundo, cuando apenas transcurría 1´vino el gol del empate por intermedio de Liber dos Santos, que lo festejo Quinta Avda y Peñarol.

Había mucho tiempo por adelante, pero no alcanzó, a pesar de que Aníbal Gonzalez otorgó 5´adiccionales Arsenal no tuvo las luces prendidas, Quinta Avenida formó un “embudo” final y una y otra vez los jugadores de Arsenal caían en él y así fueron pasando los minutos y fue Quinta Avenida 33 quien tuvo las mejores opciones de goles.

Asi se cerró el partido, con un empate 1 a 1 que lo festejó Peñarol, que le valió el ascenso al aurinegro, preocupante lo de Arsenal, con falta de actitud y si arriesgar nada.

DETALLE

Estadio Dickinson

Arbitro Central: Anibal González (BIEN)

Asistentes: Barboza y Villareal

ARSENL 1: Matías Federico, Felipe Marziotte, Alvaro Albin (75´Facundo Pereira), Joaquin Bonini (55´Atahualpa Prado), , Francisco Dominguez, Jose Ramos, Diego Mendez, Gonzalo Jorge, Federico Gracdes, Jorge Viera, Matias Goncalvez Brum (45¿ Carlos Rodriguez).

DT; Miguel Viera

QUINTA AVDA 33 (1): Cristian Motta, Juan Davila, Johan Piegas, Nicolas Alvez, Franco Samit, Ramiro Chua, Washington Rotela, Alejandro Trindade, Liber Do Santos, Gonzalo Rivero (80´Alberto Echague).

DT: Gustvo Piegas

GOLES P/T: 7´ Federico Grases (Arsenal)

S/T: 1´Liber Do Santos (Quinta Avda).