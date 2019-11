Un hombre golpeó e hirió a una mujer

Tres sujetos se encontraban afuera de un motel de alta rotatividad amenazando a los clientes del lugar con un arma de juguete. Estaban escondidos detrás de los autos de los mismos y una vez denunciados, fueron detenidos por la Policía. Simulaban querer cometer una rapiña para beneficiarse.

ARMA DE JUGUETE

Fue sobre las seis de la mañana de ayer cuando la Mesa Central de Operaciones, derivo personal policial a Avda Apolón y Batlle Berres por una tentativa de rapiña. En el lugar son detenidos por personal policial tres sujetos mayores de edad, con arma de juguete, los que se encontraban detrás de los autos estacionados frente al local sito en la zona, amenazando a clientes a la salida.

La policía los trasladó hasta la dependencia policial para aclarar la situación y el arma de juguete incautada. Concurrió Policía Científica, trabaja personal de Dirección de Investigaciones.

LE DIO UN PUNTAZO A LA MUJER

Ayer a las diez y media de la mañana una mujer se presentó en una dependencia policial, acompañada de su hijo menor por un problema familiar. Al ser indagada por los funcionarios manifestó que había sido agredida físicamente por su pareja y se encontraba visiblemente golpeada en zona de la cara, agrega que tendría un puntazo con arma blanca en zona del glúteo. Su hijo también habría sido agredido.

Por tal motivo se procede al traslado a centro asistencial a posterior Dirección Especializada. Se trabaja.

ENTRÓ A LA CASA

Ayer cerca de las once menos diez de la mañana, la Mesa Central de Operaciones, derivo personal policial a calle Cervantes al 2100, por persona extraña. En el lugar la Policía entrevistó a una mujer mayor de edad, quien manifestó que un masculino mayor de edad, ingresó a su finca y fue al baño.

La Policía procedió a la detención del mismo que al parecer se encontraba en estado de ebriedad y se confundió de finca. Trasladado a Dependencia policial para trámites posteriores. Se trabaja.

MUJER GOLPEADA

Ayer a las doce menos veinte de la mañana el personal policial abocado estaba abocado a recorridas cuando circulaba por la avenida Benito Solari y Patulé divisó una persona caída en la vía pública. Una mujer mayor de edad, en estado semi consciente la cual se encontraba golpeada, atendida en el lugar por emergencia médica.

Por declaración de testigos su pareja un masculino mayor de edad, habría sido el responsable de dicha situación. Consultado Unidad Especializada solicita “la detención del masculino, la femenina trasladada a centro asistencial para mejor atención”. Trabaja Unidad Especializada.

DESACATADO

Eran las dos y cuarto de la mañana, cuando la Mesa Central de Operaciones, derivó el personal policial a calle Larrañaga al 1500, por problema familiar. En el lugar se entrevistó a una femenina mayor de edad, quien manifestó que su hijo masculino mayor de edad, se encontraba en el interior de la finca totalmente desacatado; efectivos policiales tratan de disuadirlo el cual hace caso omiso, siendo detenido. La femenina manifestó que concurre en vehículo particular a Unidad Especializada a radicar denuncia. Se trabaja.

DETENIDO

Eran las 14:57 de ayer cuando la Mesa Central de Operaciones, derivo personal policial a Avda Patulé y W. Beltrán por persona detenida. En el lugar un efectivo de Dirección de Investigaciones tendría detenido a un masculino, mayor de edad, con efectos que no puede justificar su procedencia. Consultado magistrado actuante dispuso: “detención del masculino, trámites de rigor y entrega del objeto producto de hurto”. Trabaja personal de Dirección de Investigaciones.