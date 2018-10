Un poco avalando lo que hemos venido analizando, y opinando en ediciones anteriores en éstas páginas, incluso al momento mismo del cierre de la primera rueda (Apertura) del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores (1ª división), tras lo que ha venido siendo la producción de los seis equipos en cancha, y los números que hoy muestra la tabla de posiciones, cada vez más marcada la tendencia, en cuanto a cuáles serán los equipos que conformen las dos series en la tercera rueda y/o Clasificatorio, de cara luego a la disputa de la instancia de play offs semifinales (al mejor de tres partidos) del campeonato en esta temporada 2018.

En relación a los equipos que están “arriba” (Universitario, Nacional, y Ferro Carril), todo muy parejo entre los tres, y ahora solo restará conocer cómo se ubicarán al cabo de la tercera rueda, igual opinión y concepto en lo que hace a los tres de “abajo” (Atlético Juventus, Círculo Sportivo, y Salto Uruguay), quiénes pugnaran en el Clasificatorio, y jugando entre ellos, por el cuarto “casillero” en semifinales.

En relación a temporadas anteriores, esta vez, y hasta el momento, no se han registrado resultados sorpresivos en ningún caso, básicamente pensando en los partidos que han disputado los equipos de “abajo”, con los punteros y “vanguardistas”, eso está claro, ahora restará saber sí más adelante, cuando en serie de play offs se juegue cada uno el todo por el todo al mejor de tres partidos, sí allí algo sucede, o en definitiva terminan definiendo aquellos equipos que siempre estuvieron en las primeras tres posiciones, aspecto que nos parece será lo que acontecerá, sí es que alguno de los tres de “abajo” no mejora radicalmente su producción en cancha.

Esta es nuestra opinión, y no estamos descubriendo absolutamente nada, producción de los seis equipos en cancha, y posiciones actuales en tabla, muestran hoy a las claras la realidad y la tendencia que está marcada desde hace tiempo en lo que se lleva jugado del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA