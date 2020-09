Liga Comercial

La propuesta del fútbol en la Liga Comercial, no es una propuesta más en los sábados. Es una propuesta válida. Porque nivel no falta y el sentido de la organización tampoco. Por eso es que siempre cada uno de los siete partidos, a la medida de la resonancia que no falta. Dos partidos en una cancha y tres en otra si en VJ se trata (zona de la Costanera Norte), más los dos restantes en el Parque Juan José Vispo Mari. En la Liga Comercial no hay cerrojo: se puede ir y se puede disfrutar. La nueva fecha no oculta la trascendencia que tiene.

CANCHA DE VJ-1

14:00: Minimercado Apolo – La Academia

16:15: Villa España – La Cafetera

CANCHA DE VJ-2

14:00: San Miguel – Minervine

16:15: Dale Verde – Casa Jaco

18:30: La República – Vértigo

PARQUE JUAN JOSÉ VISPO MARI

14:00- La Mecánica – García Triaca FC

16:15- La Nueva Rec – Deportivo VJ