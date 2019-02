No hay datos hasta ahora de los dos delincuentes que balearon el martes por la tarde a dos jóvenes de 16 y 14 años de edad, cuando estos se encontraban junto a un grupo de amigos sentados en la Plazoleta Benito de Paula.

La Policía indaga el hecho como un caso grave, que generó alerta entre los vecinos y hay una situación de impacto, porque del caso pudo haber resultado una persona herida. Los adolescentes se encuentran internados y se confirmó que los mismos no presentan peligro de muerte. “Posteriormente, les comunicaron que otro joven se encontraba herido y que estaba oculto en su casa. La Policía investiga el caso y entienden que debió haber una motivación que podría derivar en un enfrentamiento entre bandas, aunque por el momento los datos no son concretos, informaron a EL PUEBLO fuentes policiales.