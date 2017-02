En el reportaje de contratapa aparecido en el suplemento del pasado lunes en EL PUEBLO, el Director Técnico de la selección de mayores, Alcides Edgardo Nieto, establece un reconocimiento a quienes se sumaron desde la dirigencia al ciclo de la selección. “No fueron muchos”, en el apunte del “Bujía”, para proceder a la mención de quienes transmitieron su amparo. Nieto enfatizó en la suma de los jugadores, “con quienes no tuve problemas”. El rescate de la convivencia entre cuerpo técnico y futbolistas, más allá de los desniveles en la respuesta o resultados que en algún momento limitaron los espectros del futuro.

En tanto, solo se trató de pasar revista como tantas veces en el Parque Dickinson, cuando Salto fue local. Pudo descubrirse una vez más, la ausencia mayoritaria de dirigentes de clubes e incluso de los delegados. Salvo excepciones, igualmente en este caso, la mayoría opta por no comparecer cuando la selección salteña juega en casa.

¿Desaire o consecuencia de qué?

Otro aspecto. Resulta sugestivo el escaso número de jugadores del equipo que sea o de la divisional que sea. Los dedos de las dos manos sobrarían para establecer la suma. Cuando se plantea esta situación, cabe preguntarse: ¿no les atrae el combinado?

¿No les genera expectativa?

No hablamos de exjugadores, porque virtualmente no van. No asisten. No se los ve. De repente, a algunos de aquellos, muy de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando.

¿EVALUAR A LA CUENTA DE QUIÉNES O DE CUÁNTOS?

El final de la participación de Salto en el Campeonato del Interior, tras la pasada instancia frente a Tacuarembó, es natural que se propongan evaluaciones, síntesis, sumatorias o déficit desde los neutrales o desde los propios medios de comunicación.

Pues: ¿qué se desemboque en ese fin, trasciende o no?

¿Importa o no?

El hecho es de base: la eliminación de Salto, ¿a cuántos impactó? Sucede que en el partido clave ante Tacuarembó, revancha de aquel 2 a 0 de la selección del norte, la venta de entradas se situó tan solo en 289.

La noche en que Uruguay enfrentaba a Venezuela por la Sub 20 y con ebullición carnavalera incluida. Pero somos una ciudad con 110 mil habitantes, una Liga conformada por 36 clubes y casi 5.000 jugadores registrados. ¡Y ni siquiera 500 boletos expendidos!

Por eso, bien que cabe interrogarse: ¿a cuántos les trasciende esa eliminación?

Y que en lo posible la respuesta, se constituya al margen del doble discurso.

Que si fuese así, se aproxima a un acto de campante hipocresía. De vulgar hipocresía.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-