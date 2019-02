La decisión tomada en común acuerdo entre dirigencia, y la mayoría de los delegados

Esto fue lo que sucedió como novedad saliente, en la pasada reunión semanal del Consejo en la Liga Salteña de Fútbol Sala, la que se llevó a cabo en la jornada del pasado martes a la noche, allí en el local de la sede Social del Club A. Universitario, cuando se decidió en común acuerdo, entre la dirigencia de la LSFS, y la mayoría de los delegados (alguno quería jugar), que debido al feriado de carnaval, no se jugarà este fin de semana, la próxima fecha del campeonato “Salteño” en la disciplina, en ambas divisionales de competencia.

Pero también debemos informar que esta postergación ya estaba pensada y prevista, en otras temporadas también se suspendiió la actividad por estas fechas, y no fué esta la excepción, la mayoría del entorno ya estaba en conocimiento de que la fecha se podía postergar, cómo en definitiva sucedió, y la gran mayoría estuvo de acuerdo.

En relación a lo sucedido en la pasada reunión semanal del consejo de liga, en la misma se procedió a fijar el “pico” de partido (un tiempo de 20´) del compromiso que llevaban adelante los equipos de Parque Solari (2) vs Sud América (1), el que se estará disputando en la jornada de hoy jueves a la noche en el gimnasio de Universitario a partir de la hora 22,00.

No cambia nada la postergación decidida, el calendario se viene cumpliendo en forma normal, con los paréntesis que siempre suceden, recordando que en lo que hace al fixture de competencia, cuando se retome la actividad el fin de semana comprendido entre el sábado 9, domingo 10 de marzo respectivamente, con la disputa de la cuarta fecha (2ª rueda) en la división de privilego “A”, y la primera fecha (2ª rueda) en la división de ascenso “B”