Ayer a la noche debía jugarse la última fecha de la 2da fase en la Divisional C. Tres de los cuatro partidos no se disputaron por ausencia de guardia policial dentro de la cancha. Rodó-Lazareto postergado para hoy a las 20 hs. en el Forti. Cerro batió a Quinta-33 por 4 a 0. También hoy los dos suspendidos en Parque Araujo. En la C canalizaron las gestiones y la policia no compareció. En el Forti no había menos de 500 aficionados. Bronca declarada.