La lluvia se descargó con furia en la mañana de la víspera. Un registro copioso, para anular definitivamente la chance de disputa del partido amistoso, pactado para horas de la tarde entre Ceibal y Huracán Buceo en el Parque Ernesto Dickinson.

La decisión de suspender fue inevitable, teniendo en cuenta el objetivo de evitar deterioro al impecable campo de juego del estadio. Hay que tener en cuenta que este miércoles, Salto y Tacuarembó jugarán la revancha, en el marco de las semifinales de la categoría Sub 18 en la zona Litoral Norte del torneo de OFI. Para el Ceibal de Fabricio Bassa era la primera muestra ante sus hinchas.

UNA NOCHE

PARA ESCLARECER

En tanto, hoy a la noche desde las 20 horas sesionará el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, tras la conclusión del período de pases y antes de la Asamblea Anual Ordinaria pactada para el 3 de marzo. Lo de hoy, adquiere validez puntual, desde el momento que se estará resolviendo el inicio de la temporada en la divisional “A”. Por reglamento debe despuntar el último domingo de marzo, de no mediar hechos excepcionales que están contemplados. Pero en este caso, no se originan de hecho. Restará saber si los representantes de clubes, confluyeron en el mismo objetivo: el 26 de marzo sin más trámite.