Hubo varios accidentes aunque sin heridos de gravedad

Sin lesiones de gravedad resultó una mujer que conducía un automóvil que terminó volcando. El hecho ocurrió en la tardecita de ayer, cuando la mujer que transitaba por la Ruta 3, a la altura del kilómetro 544, cerca de las Termas del Arapey, despistó el automóvil que conducía, volcando. Afortunadamente, de acuerdo a la información extraoficial a la que pudo acceder EL PUEBLO, la mujer no sufrió lesiones, siendo asistida en el lugar.

MUJER ATROPELLADA POR UNA MOTONETISTA

Una mujer circulaba en la moto Mondial 110, matrícula HLC 996, por calle Treinta y Tres, llevando a dos menores de edad como acompañantes, y al encontrarse entre las calles Diagonal 12 y Diagonal 13, de manera imprevista, embistió a un peatón, perdiendo el dominio del birrodado, cayendo al pavimento.

Tanto la conductora del vehículo como los acompañantes, una vez asistidos, se les diagnosticó “politraumatizados leves”; en cuanto al peatón, que se trataba de una mujer, una vez averiguada manifestó no recordar nada de lo sucedido, resultando “Politraumatizada leve, pasa a tomógrafo”. Intervino Brigada de Tránsito.

FRENÓ EN UNA CEBRA Y UNA MOTO LE CHOCÓ EL AUTOMÓVIL

En la esquina de Avenida Gobernador de Viana y calle José Pedro Varela, ocurrió otro siniestro de tránsito, protagonizado por un automóvil matrícula HAH 4341, marca Volkswagen Gol, conducido por una femenina mayor de edad, la que circulaba por Viana al sur, y al estar entre las calles José Pedro Varela y Cervantes, detuvo la marcha próximo a la cebra, debido a que cruzaba un peatón, siendo colisionado el auto en la parte trasera, por un motonetista que circulaba en la misma dirección, no resultando lesionada.

Por otra parte, un hombre mayor de edad circulaba por Viana al sur, conduciendo la moto matrícula HKS851, marca Yumbo Eco y al estar entre las calles José Pedro Varela y Cervantes, un auto que circulaba delante, de forma imprevista frenó dos metros antes de una cebra, y debido a la proximidad, colisionó al automóvil en la parte trasera, no resultando lesionado. Intervino Brigada de Tránsito.

INSULTÓ A LOS POLICÍAS CUANDO LE PIDIERON LOS DOCUMENTOS DE LA MOTO

En momentos en que personal policial circulaba por el barrio Cien Manzanas, divisaron a un masculino mayor de edad que transitaba en una motocicleta a alta velocidad, quien posteriormente se detuvo. Al solicitarle la documentación del vehículo, intentó ingresar a una finca, comenzando a insultar con el más bajo vocabulario a los efectivos actuantes, procediéndose a su detención y a la incautación del birrodado. Intervino G.R.T y Seccional 3ra.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer denunció a su expareja, quien el pasado martes la insultó, llevándose su celular; en el día de ayer, al ir a buscarlo, este se negó a devolvérselo. Solicitó la prohibición de acercamiento relacionamiento y comunicación hacia su persona, domicilio y lugares que frecuenta. Intervino U.E.V.D.G

DAÑOS Y ROBO EN LA ESCUELA DE NUEVA HESPÉRIDES

Un móvil policial concurrió a Avenida Benito Solari, Km 4, en la zona de Nueva Hespérides, donde hubo una alerta de alarma; en el lugar se constató la rotura de un vidrio de una ventana y una reja forzada, además del lugar en completo desorden, la falta de una olla y una caldera de 10 litros de aluminio. Investiga Seccional 3ra.

VIO A LOS LADRONES ESCAPARSE POR LA VENTANA

Una mujer se retiró de su domicilio a las 18:00 horas de ayer, siendo comunicada momentos más tarde por su pareja, que al regresar a su domicilio sintió ruidos en el interior, y al ingresar, observó que dos personas extrañas salían por la ventana, notando también la falta de una garrafa de 3 kilos, una TV de 14” y un par de championes marca Nike. Investiga Seccional 4ta.

LE ROMPIERON EL VIDRIO Y FORZARON LA PUERTA DEL AUTO PARA ROBARLE UNA MOCHILA

Dejó la camioneta Toyota Hilux, matrícula HAA 533, estacionada en Avenida Blandengues y calle Agraciada; próximo a la hora 23:30, observó que el vidrio delantero se encontraba roto y la puerta forzada, notando la falta de una mochila que contenía dinero, cuadernolas, mate, termo y bombilla. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE VEHÍCULOS

El birrodado Yumbo Max, de color negro, matrícula HIS 689, que se encontraba estacionado en calle República Argentina al 400, fue hurtado; su dueño efectuó la denuncia manifestando que, cuando lo fue a ocupar, ya no se encontraba más en el lugar. Investiga Seccional 1ra.

Un hombre denunció que, dejó la motocicleta marca Yumbo 110, de color negro, matrícula HKA 068, estacionada en calle San Martín al 1100, y al ir a ocuparla, la misma no se encontraba más en el lugar. Investiga Seccional 3ra.