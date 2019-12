En las últimas tres temporadas, mostró y confirmó porque es el mejor

Sin margen para la duda, eso debe quedar claro, a la hora de buscar los argumentos para justificar lo que fue una nueva consagración del equipo de Deportivo VJ como campeón de la Liga de Fútbol Comercial. Se puede ganar un campeonato por diferentes motivos, se pueden ganar dos, quizá repitiendo y mejorando lo hecho anteriormente, pero cuando se ganan tres campeonatos en forma consecutiva, nos parece el margen de duda pasa a un total segundo plano, las cosas como son. En definitiva no queda otra, a la hora de analizar y opinar lo que ha sido esta nueva consagración del equipo de Deportivo VJ como “tri” campeón de la competencia organizada por la Liga de Fútbol Comercial. Y en este caso se trata de una confirmación plena y absoluta, de un equipo que viene ganando desde hace dos temporadas atrás, y en esta 2019 vuelve a repetir, obteniendo en forma justa y merecida el “tri” campeonato en la Liga Comercial. Hace unos días atrás, se disputó en el parque Luis T. Merazzi la Final entre los equipos de Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay, partido que lo ganaba el campeón 2 – 0, y debió suspenderse a raíz de hechos y situaciones de violencia, aspecto sobre los cuáles lógicamente no entraremos en detalles, porque ya lo manejamos a modo de información, y en forma oportuna en su momento. Hoy debemos hablar y reconocer a un legítimo campeón, un equipo de amigos, que mantiene su base de plantel desde hace ya un buen tiempo, y eso lógicamente lo hace un equipo “fuerte”, y siempre candidato, las cosas como son. Sin dudas también a la hora de realizar un balance, el saldo positivo en cuanto a la convocatoria que viene teniendo la competencia del Comercial desde hace ya más de cuarenta años, el entorno, las hinchadas, el colorido, eso que ya se consolidó como una marca registrada del Comercial sábado tras sábado en cada uno de los escenarios donde se disputan los diferentes compromisos en cada etapa fijada.

Otro aspecto saliente, fue sin dudas la definición del campeonato, donde el exagonal final de Liguilla tuvo todos los ingredientes propios en una definición, con partidos atractivos, jugados “al filo”, con resultados ajustados en la mayoría de los casos, partidos muy parejos, con notable convocatoria en los dos escenarios designados para la definición (estadios de Ferro Carril F.C y Nacional), la que nos tiene acostumbrados el campeonato de la Liga Comercial. Hablando estrictamente de lo deportivo, (que será siempre de lo que queremos opinar y analizar) queda claro que el Comercial sigue siendo el “Comercial”, el campeonato trascurrió en forma normal durante toda la temporada, más allá de alguna situación menor y puntual ( de las que siempre pasan), pero que también es cierto con el reglamente en mano el Tribunal correspondiente siempre actuó y decidió en forma justa y necesaria, siempre atendiendo al estudio, análisis, y posterior emisión de un fallo que en cada caso se ajustó siempre a los sucedido, las cosas como son.

Después lo del equipo del Deportivo VJ no sorprende, un plantel “largo”, integrado por jugadores de gran jerarquía otrora en el fútbol salteño, que se mantiene básicamente de varias temporadas a hoy, eso lógicamente siempre potencia, y ha sido un factor clave y determinante para que el equipo “azul” consiguiera lo que ha conseguido en las últimas tres temporadas, otra vez en forma justa y merecida. ¡Salud campeón!