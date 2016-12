Básquetbol salteño: La incógnita planteada, tras recibir la resolución de la FUBB que en otras palabras intima, a que sea la L.S.B quién solucione el diferendo en todos sus aspectos

Es todo un tema, y en principio se sabía que esto iba a suceder, en tiempos donde queda muy claro que la gente está “en otra cosa”, esto es así, y no le busquemos más vueltas, las cosas como son. Habrá que ver, tras la resolución enviada el pasado día jueves 22 del corriente por parte del Tribunal de la FUBB a la Liga Salteña de Básquetbol (la compartimos líneas más abajo), un poco decidiendo, un poco dando su punto de vista, y otro poco intimando a que el tema referido se solucione en el ámbito de la L.S.B, no queda para nada claro, al menos para nosotros, lo que sucederá de aquí en más. Con la casa del básquetbol acéfala de dirigentes, con los Tribunales disueltos, y sin los clubes manifestándose en forma concreta acerca de lo que puede pasar a futuro, también queda claro, y no se necesita ser un “erudito” en la materia, para darse cuenta que este tema está muy lejos de una solución definitiva, si es que realmente la tiene. Lo cierto, lo real y concreto, es que la temporada 2016 del básquetbol “Salteño” no tuvo un campeón en la serie Final. En dicha serie el Club A. Universitario estaba “arriba” en la misma 2 – 0 ante Nacional, cuando el tricolor presenta una protesta (con escasa argumentación reglamentaria en primera instancia) ante la gerencia de la L.S.B referida a la inhabilitación (esto fue confirmado en gerencia) de un jugador del rojo de la “U” por contar con la ficha médica, y carnet de jugador vencidos, y de allí en más… todo lo conocido.

Habrá que ver, en principio todo igual, en algún caso intentamos el contacto con dirigentes de los seis clubes que conforman la L.S.B, y estos nos respondieron prácticamente de forma idéntica, dejando en claro que hay algunos con cierto grado de preocupación acerca de lo que puede pasar, y otros quizá no tanto, al menos fue la sensación que nos dejó al momento del contacto. Lo cierto es que con los dirigentes que pudimos entablar diálogo, la respuesta fue casi unánime… se dejarán pasar unos días, y luego se verá cómo se comienza a tratar el tema, y como decíamos, es algo que hasta nos parece lógico, porque volvemos a decir, hoy por hoy, y en estos días la gente anda “en otra cosa”, así de simple, así de sencillo.

DANIEL SILVEIRA