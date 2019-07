El terminante Presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital

El presidente del Colegio de Jueces, no deja de reflejar en palabras la preocupación de la que hace gala. No oculta el pensamiento. Va directo al grano. Tiene relación con los últimos hechos que se han sucedido en materia de violencia. Una piedra que impactó en el asistente, Víctor Quirós (partido Ferro Carril-Salto Nuevo, 11ª fecha, Parque Luis T. Merazzi). En la semana a su vez, la intolerancia a nivel de un juego Sub 23 en la divisional “C”, con el árbitro Jonathan Moraes en el eje de la tormenta. Las asociaciones de jueces determinaron permanecer al margen de la Divisional “A”, pero los neutrales de la Liga amplificaron la medida: parálisis total.

NÉSTOR MARTÍNEZ VITAL, apuntó directo al tiempo presente, el viernes pasado a la noche en Radio Tabaré (de 19.30′ a 20.30′). Por sobre todo, dejó una sentencia. “Sin policías en la cancha, el Torneo Salteño no termina. Porque ahora viene la pelea por los ingresos a la liguilla y por no descender. Y entonces, como la culpa siempre la tienen los jueces cuando los equipos no responden o no alcanzan lo que pretenden, se crea este clima que no beneficia a nadie y perjudica a todos. Vamos yendo demasiado lejos y parece que son pocos los que se dan cuenta”.

“ME SORPRENDE QUE NO SE INTENTE NADA”

No hace falta puntualizarlo, porque es cosa sabida. Néstor Martínez Vital suele transformar el domingo de fútbol, en un peregrinaje permanente por todas las canchas. Va y viene. Observa. Anota. Tiene en cuenta. No le faltan detalles para fortalecer la convicción. Por eso, cuando opina y potencia el mensaje, solo resta ponerle atención.

“Lo que me sorprende es que no se intente nada para cambiar la situación. Yo pensé que esta semana se iba a producir más de una reunión, para analizar lo que viene pasando y ver qué puede hacerse para recuperar la normalidad. Pero no se hace nada ni se busca nada.

Yo quiero al fútbol. Soy feliz siendo parte de él y no me canso de repetirlo. Pero hay cosas que no entiendo. Los colados que no faltan, el exceso en muchos jugadores, los gritos del hincha que se cargan de insultos, donde la gran mayoría desconoce el reglamento. A la preocupación la tengo, porque el fútbol está desprotegido y la seguridad no existe para nadie. Por eso, llego a la conclusión que sin policías en la cancha, el Torneo Salteño no termina”.