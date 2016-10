Futsal selección Sub 20. El entrenador de la selección uruguaya de Fúbol Sala Diego D´Alessandro dió a conocer la nómina de jugadores Sub 20

Nueva semana de entrenamientos de la selección uruguaya sub 20, en donde se dio a conocer la lista de citados que trabajarán a cargo del entrenador Diego D’Alessandro con miras al Sudamericano de la categoría que se disputará en Uruguay.

Los jugadores ya se presentaron en la jornada del marte próximo pasado 4 de octubre en el Polideportivo UTU-ITS a las 20:30 horas para llevar adelante el primer movimiento del grupo en forma conjunta con el entrenador. Cabe recordar que el campeonato Sudamericano se estará realizando en el mes de diciembre aquí en nuestro país.

Los jugadores convocados son los siguientes:

Damián Falero (Malvín), Juan Rafuls (Club Banco República), Ignacio Perdomo (Old Christians), Ezequiel Leizagoyén (Old Christians), Ignacio Bermúdez (Old Christians), Guillermo Marchese (Club Banco República), Claudio Tejera (UTU-ITS), Manuel Tangari (Club Banco República), Santiago Suárez (Dolores), Martín Aldave (Old Christians), Ramiro Marchese (Club Banco República), Ignacio Oper (Club Banco República), Sebastián Gadea (Dolores Futsal), Iván Ferrón (Boston River), Lucas Di Fortuna (Dolores Futsal), Lucas Vera (Old Christians), Nicolás de los Reyes (Central Durazno), Luciano Cosentino (Malvín) y Juan Torres (Old Christians).