Domingo 16 de octubre: la 9ª fecha.

Domingo 23 de octubre: la 10ª fecha.

Domingo 30 de octubre: la 11ª fecha.

-Entonces, hay que hablar de la conclusión de la segunda rueda (Campeonato Clausura en la Divisional “A” del fútbol salteño), dando paso a la tercera que incluirá un total de seis equipos tras el objetivo de consagración final.

Ahora se trata de avanzar en el calendario.

Domingo 6 de noviembre: la 1ª fecha.

Domingo 13 de noviembre: la 2ª fecha.

Domingo 20 de noviembre: la 3ª fecha.

Domingo 27 de noviembre: la 4ª fecha.

Domingo 4 de diciembre: la 5ª fecha.

-A la luz de esta síntesis, de no originarse suspensiones, el fútbol en la “A” estará concluyendo en ese domingo 4 de diciembre. Es del caso tenerse en cuenta además que puede generarse más de una definición adicional.

Un caso es real: si Universitario es primero en el Acumulado y no gana la tercera rueda, tiene derecho a un partido adicional.

LA SUSPENSIÓN QUE PUEDE LLEGAR

Es del caso tener en cuenta el calendario en mano e ir avanzando teóricamente en las fechas que se vienen, porque una chance está planteada en el horizonte inmediato: que el domingo el fútbol pueda suspenderse. Los pronósticos son coincidentes: lluvia y “demás derivados” para esta zona litoral oeste del país. Incluso, la duda igualmente parece focalizarse en el fútbol pactado para mañana sábado a nivel de la divisional “B”, con la última fecha de la tercera rueda. Si en la “A” no se juega, la actividad podría concluir el domingo 11 de diciembre. Más que razonamiento en este caso, se trata de amplificar la mira en el futuro inmediato.

¿JUGANDO ENTRE SEMANA?

La idea a nivel de algunos dirigentes de clubes es concluir el año deportivo antes del inicio de diciembre, y no faltan miras en esa dirección. En ese caso, jugar alguna fecha entre semana. De todas maneras, no faltan quienes coinciden, respecto a que “no es fácil jugar entre semana, máxima cuando esos equipos tienen intereses legítimos para defender en el plano deportivo”.

Pero además, se confluye en una dirección: las fechas de la tercera rueda, jugarlas el domingo, por una cuestión básica de recaudación. A su vez, los neutrales orejean las cartas con respecto a las selecciones, porque todo hace suponer que el Campeonato del Interior despuntará el sábado 7 de enero. El fin de un mes potencial para que la Sub 17 y el plantel principal adiestren sobre la base de terreno firme y evitar el estreno, con más de una duda encendida.

No queda menos que sostener que “el fútbol anda a las patadas con el calendario”.