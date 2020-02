Ferro Carril (1) vs Universitario (1)

Esto es así, ambos llegan al juego de esta noche siendo sabedores que no tendrán mañana, sin tiempo para la especulación..es hoy, aquel que sume el punto pondrà la serie 2 – 1 y será el otro finalista del campeonato y la temporada junto a Nacional, así de simple.

Está todo muy parejo entre ambos, en los dos compromisos anteriores ambos sumaron el punto jugando en calidad de visitante, al primero lo ganó Universitario (77 – 70) en forma justa y merecida, aprovechando los erroes del rival y sentenciando el partido básicamente en el último cuarto, y prácticamente lo mismo sucedió en el segundo partido, donde el resultado de victoria en favor de Ferro Carril (96 – 84) también conseguido en forma por demás justificada y merecida, ante un equipo “rojo” local que no repitió ni por asomo lo hecho en gran parte del primer juego.

Habrá que ver esta noche, es otra Final, lo saben ambos, esto no tiene misterio, es poco lo que se puede agregar (sí corregir) en cuanto a la estrategia y variantes de juego, se conocen demasiado. El tema será por ambos lados tratar de minimizar los “gruesos” errores cometidos, y potenciar lo que mejor sabe hacer cada uno por su lado, luego lógicamente, intentar de plasmarlo en cancha.

Son rivales con “mixtura” justa de experiencia y juventud (esto debe ser bien utilizado), pero ambos están en el debe en lo que refiere al trabajo defensivo, juego colectivo asociado, manejo de un trámite a favor, como así también la aplicación de cada jugador a su rol asignado en cancha, y esto también vale para ambos. En todos los casos, jugadores que han venido desde la banca han sido aporte fundamental a la hora de conseguir el resultado, siempre anlizando los dos partidos anteriores. No habrá mañana, mucha paridad entre ambos rivales, y ya sin tiempo para la especulación, son partidos que se encaran, y se juegan diferente, no existe un juego igual a otro, lo saben, cómo tmabièn saben que el ganador esta noche jugarà la serie Final (al mejor de cinco) junto a Nacional, así de simple.