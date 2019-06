Montevideo, 3 jun (EFE).- El sindicato del gas de Uruguay decidió este lunes en asamblea que acepta la nueva propuesta del Poder Ejecutivo del país de instalar una mesa de negociación para llegar a una solución al conflicto laboral con la empresa brasileña Petrobras.

Según indicó a Efe el portavoz del sindicato Alejandro Acosta, los trabajadores de Petrobras en Uruguay aceptaron la propuesta del Ejecutivo por entender que esta implica que se suspendan las medidas de despidos y suspensiones llevadas adelante por la empresa, así como el eventual reintegro de los trabajadores en seguro de paro.

Sobre la propuesta, en la que los ministerios de Industria, Energía y Minería y Trabajo y Seguridad Social apuntan a crear una comisión de negociación entre el sindicato y la empresa con participación de la central sindical PIT-CNT y ambas carteras, Acosta señaló que contribuye a una posible salida al conflicto.

«Como esa negociación va a durar un mes (…) pensamos que es una posibilidad cierta de encontrar soluciones sobre la base de una reestructura que permita que al final de la discusión optimizando todo lo que sea posible no haya despidos», afirmó.

De todas formas, el sindicalista sostuvo que el sindicato no descarta la posibilidad de llevar a cabo la huelga general que tenía prevista si, en la reunión tripartita a la que convocó el Ejecutivo para mañana a las 13.30 hora local (16.30 GMT), Petrobras insiste en un escenario con despidos.

«Eso (de los despidos) es lo único que nosotros no podemos aceptar. Entonces la medida nuestra (de la huelga) y la del PIT-CNT de un paro de 24 horas, que si mañana fracasan las negociaciones va a estar arriba de la mesa, están en función de que no logremos avanzar en la negociación», subrayó Acosta.

Petrobras, controladora de la Distribuidora de Gas de Montevideo, de la que tiene un 100 % del capital, y de la distribuidora de gas Conecta, de la que tiene un 55 %, anunció el 26 de abril la venta de nuevos activos que incluyen ocho refinerías en Brasil y la red de puestos de gasolina PUDSA en Uruguay.

El conflicto de los trabajadores con la empresa data de 2016 tras varios despidos y ha incluido una huelga de hambre, manifestaciones y ocupaciones a los distintos locales de la compañía.

Después de que la petrolera rechazara una propuesta del Ejecutivo uruguayo, los ministerios de Industria y Trabajo redactaron una nueva que, entre otros planteos, propone crear una comisión para llegar a una reestructura de la empresa que contribuya a la mejora de sus servicios y optimice costos laborales.

