Buenos Aires, 25 jun (EFE).-

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, calificó como “contundente” la huelga general realizada hoy para exigir al Gobierno de Mauricio Macri una “corrección” del rumbo económico, una protesta que el Ejecutivo afirma que “no contribuye a nada”.

Con una adhesión total de los gremios del transporte público, la inactividad se hizo sentir con fuerza en las principales ciudades del país, con oficinas públicas sin atención, servicios mínimos de salud, buena parte del comercio cerrado y un movimiento en las calles con aires de un domingo.

“Se está desarrollando un paro en toda la República Argentina, con un altísimo nivel de acatamiento”, aseguró en una rueda de prensa Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT y que aseguró que la central convocó a esta huelga después de “agotar todas las instancias” de diálogo con el Ejecutivo.

Schmid afirmó que el “desorden económico” y las medidas instrumentadas por el Gobierno de Macri afectan “seriamente” a los trabajadores y advirtió que los sindicatos no aceptarán las condiciones de “ajuste” del acuerde recientemente sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No nos vamos a resignar a que el ajuste pese sobre nuestras espaldas. El Gobierno tiene que corregir su programa económico. Hay que cambiar la orientación del modelo económico que está llevando al desastre al pueblo argentino”, dijo Schmid.

Héctor Daer, otro de los líderes de la CGT, sostuvo que desde el inicio del Gobierno de Macri, a finales de 2015, Argentina ha acumulado una inflación del 95 % que ha impactado en el poder adquisitivo de los asalariados y dijo que el Ejecutivo “no tienen la voluntad política de proteger a los trabajadores” y solo busca cumplir con metas de ajuste fiscal para favorecer a los sectores financieros.

El también integrante del triunvirato de la CGT Carlos Acuña aseveró que, ante la “contundencia” de la huelga de hoy, el Gobierno tiene “una nueva oportunidad” de “tener la humildad y la sensibilidad de reconocer lo que está pasando en el país”.

“Las condiciones de crisis y de irritación ante medidas antipopulares se han ido profundizando”, advirtió Schmid.

Ante la tercera huelga nacional convocada por la CGT en lo que va de la gestión de Macri, el presidente argentino aseguró hoy que este tipo de medidas de fuerza “no contribuyen a nada” y “no suman”.

“Yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos”, afirmó el mandatario en una entrevista con el medio digital El Eco Multimedios de la localidad bonaerense de Tandil.

Por su parte, el ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca, calificó de “innecesaria” la huelga y aseguró que va a haber una “recomposición” de los salarios de los trabajadores, en momentos en que los sindicatos reclaman reabrir las negociaciones salariales ante la alta inflación.

“Nosotros entendemos que hay preocupación, que los últimos meses han sido de preocupación para muchos argentinos, pero también tienen que tener claro que hay un Gobierno que está trabajando para resolver los problemas”, señaló en declaraciones al canal de televisión América 24.

La medida de fuerza ha contado con la adhesión de gremios afiliados a la Central de Trabajadores Argentinos, la otra gran central obrera del país, y que, tal como lo decidió la CGT, optaron por no movilizarse en la jornada de hoy.

Sin embargo, agrupaciones sindicales de izquierda que no acuerdan con la conducción de la CGT acompañaron la huelga con cortes de calles y carreteras y un acto en el Obelisco capitalino para dar “visibilidad” a los reclamos de los trabajadores.

“Creemos que los paros tienen que ser activos, no son para quedarse en casa como pretende la dirigencia sindical tradicional de la CGT que ha llamado a este paro más por presión de las bases que por un convencimiento de que hay que iniciar una lucha a fondo”, dijo a EFE el secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart.

