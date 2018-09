Sub 17: Copa Sudamericana NACIONAL 2 – SAN LOREZNO 0

Nacional le ganó a San Lorenzo y avanzó a los cuartos de final

Nacional con oficio, experiencia y corazón, venció 2:0 a San Lorenzo de Argentina, en el Gran Parque Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fue un partido intenso, el equipo argentino con jugadores muy juveniles disputó todo balón y hasta el último minuto fue en busca del gol que lo pondría a cuartos, fue un gran partido con un tricolor brillante.

DETALLE: NACIONAL 2:0 SAN LORENZO

Cancha: Gran Parque Central. Público: 30.000 personas.

Juez: Wilmar Roldan. Líneas: Wilmar Navarro y Dionisio Ruiz (Terna de Colombia).

NACIONAL 2: Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Matías Zunino (742 Sebastián Fernández), Santiago Romero, Christian Oliva, Gonzalo Castro (872 Sebastián Rodríguez), Leandro Barcia (812 Tabaré Viudez) y Gonzalo Bergessio.

Director técnico: Alexander Medina.

SAN LORENZO 0: Nicolás Navarro, Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas, Gerónimo Poblete, Ariel Rojas (732 Bautista Merlini), Ruben Botta, Pablo Mouche (582 Adolfo Gaich), Nicolás Reniero y Nicolás Blandi (362 Alexis Castro).

Director técnico: Claudio Biaggio.

GOLES: 102 Matías Zunino (N), 542 Gonzalo Bergessio (N).

Expulsado: 752 Bautista Merlini (SL).

Partido de ida: San Lorenzo 3:1 Nacional.

Uruguay venció 4:3 a Perú

La Selección Sub 17 de Uruguay venció 4:3 a su similar de Perú en el Parque Viera en el primer amistoso de la semana. El jueves, juegan a la misma hora, en el Complejo Celeste.

Goles: 252 Carlos Ruiz (P), 352 Yuriel Celi (P), 502 Matías Peña (U), 612 Axel Pérez (U), 712 José Huayhua (P), 722 Maximiliano Juambeltz (U), 892 Axel Pérez (U). La revancha se disputará el próximo jueves a las 15.30 horas en el Complejo Celeste de la AUF.

Próximos amistosos… Ante Chile en Montevideo, el 13 y 15 de octubre, en el marco de la preparación para el Torneo Sudamericano Sub 17 (del 23 de febrero al 19 de marzo de 2019 en Perú).