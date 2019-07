Copa Sudamericana

Fluminense 3 (5) vs Peñarol 1 (2)

Crónica de una muerte anunciada para el “manya” en el estadio Maracaná

Peñarol goleado y eliminado

Lo decíamos en la previa del partido que por octavos de final enfrentaba a Fluminense vs Peñarol anoche en el estadio Maracaná, el juego de ida en el estadio “Campeón del Siglo” había finalizado con resultado 2 – 1 en favor de los brasileños, anoche se sabía era complicado, y por demás difícil para el equipo aurinegro, donde al final el equipo dirigido por Diego López terminó goleado por Fluminense en cifras de 3 a 1, y por ende eliminado de Copa Sudamericana Conmebol. Peor inicio no pudo tener Peñarol, porque al 1´ de partido el “Flu” se ponía en ventaja con gol de Marcos Paulo, ese gol en el “amanecer” del partido marcó el trámite futuro. Anoche en el estadio Maracaná el equipo de Peñarol volvió a desnudar falencias defensivas, y también escasa (casi nula) generación de circuito asociado de juego y chances en ofensiva que le permitiera revertir un trámite adverso.

Sobre los 26´ Yonny González anota el segundo para los brasileños, resultado con el cual cierra la primera parte. En el inicio del segundo tiempo otra vez Marcos Paulo anota el tercero, y más allá del descuento aurinegro a falta de 15´ por jugar con gol convertido por Agustín Canobbio, ya era tarde para que Peñarol intentara algo más en el partido. Con este resultado, el equipo de Fluminense que marcha en la posición 18º en el “Brasileirao”, clasifica a semifinales en Copa Sudamericana ante el campeón uruguayo.

Copa Libertadores

River Plate (R.A) en Semis Cruzeiro 0 (2) –River Plate 0 (4)

El último campeón de América River Plate de Argentina clasificó anoche a la instancia semifinal, tras empatar 0 – .0 (mismo resultado en la ida) ante su similar de Cruzeiro de Brasil y definir por penales, donde tras gran producción de su arquero Franco Armani, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria y la clasificación mediante los remates desde los once pasos con scorer 4 – 2 asu favor.

Copa Libertadores ¡Vamos “bolso” que se puede!

Habrá que ver, hoy será turno para que Nacional jugando de visitante ante Internacional de Porto Alegre en el estadio “Beira Río” pueda revertir el resultado 0 – 1 del partido de ida jugado en el Gran Parque central hace siete días.