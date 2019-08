Copa Libertadores

Nacional eliminado de la Libertadores

Hace mucho tiempo ningún equipo uruguayo puede ganar este tipo de competencia, mucho tiempo, y cada vez que inicia una nueva edición la esperanza está, pero también se sabe que es muy difícil llegar al final, y ganar, le pasó a Peñarol el pasado martes ante Fluminense, y sucedió con Nacional anoche en el “Beira Río” ante Internacional de Porto Alegre. El partido, a diferencia del de ida, no comenzó a favor del tricolor, el equipo tricolor no encontró los espacios y no pudo tener el control del encuentro como sucedió en el Gran Parque Central. De hecho, los albos sufrieron desde el inicio varias ocasiones del conjunto brasileño. Y no tuvo buen arranque Nacional porque con gol de Rodrigo Moledo el local se ponía 1-0. Nacional se repuso en el segundo tiempo, pero el equipo brasileño cambió de estrategia y empezó a defender y concentrarse en aprovechar los errores del rival para liquidar el encuentro de contraataque. Nacional “sufría” el partido, intentaba, pero no inquietaba, en un contraataque, Paolo Guerrero quedó solo en el área y con un fuerte remate cruzado venció a Mejía, puso el 2-0 final con el que el conjunto brasileño eliminó a Nacional y avanzó a la siguiente instancia.

Copa Sudamericana

Hoy (21.30) Wanderers vs Corinthians en Montevideo

En la jornada de hoy jueves, jugando en el Gran Parque Central, el Montevideo Wanderers jugará el partido de vuelta ante Corinthians de Brasil, debiendo revertir el equipo “bohemio” un resultado de 0-2 en favor del rival en el juego de ida hace siete días.

Panamericanos Básquet

Resultado sabido de antemano

La selección argentina de básquetbol obtuvo una previsible victoria sobre Uruguay en el arranque de los Juegos Panamericanos. Con la totalidad del plantel que en un mes disputará el Mundial de China, aplastó 102-65 a una versión juvenil de Uruguay. El trámite quedó marcado desde el mismo arranque, cuando los albicelestes pisaron el acelerador a fondo y colocaron un aplastante parcial de 27-2. Al entretiempo se fueron ganando 51-17, y luego bajaron el ritmo. Uruguay volverá a jugar hoy a las 20.00 horas ante México, y luego el viernes a las 12:30 frente a República Dominicana. En el otro grupo participan Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela e Islas Vírgenes. Los dos primeros clasificarán a semifinales y los terceros jugarán un partido por el quinto puesto.