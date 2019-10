LA “C” QUEDÓ SIN FUTBOL

El mal tiempo azotó en la víspera y sobre las 17 hs la decisión surgió desde los neutrales de la divisional C: suspender los dos partidos pactados, Defensor vs Palomar y Cerro vs Lazareto. Se jugarán el miércoles de la semana próxima. Hoy a las 20 horas en el Forti, Quinta-33 y Rodó en el marco de la 5ta fecha de rueda inicial. Martes: Huracán vs Paso del Bote y Parque Solari vs Peñarol.

********************************

Nacional en Floriday Boston espera

La cuarta fecha del Torneo Clausura se juega desde el sábado 5 de octubre. Con los partidos de hoy.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

Boston River-Nacional: Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 16 (VTV). Cerro Largo-Rampla Juniors: Estadio Ubilla de Melo. Hora: 16. Racing-Fénix: Parque Roberto. Hora. 16. Danubio-River Plate: Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 16. Wanderers-Progreso: Parque Viera. Hora: 18:30 (VTV).

********************************

Tacuarembó, el rival de Torque

Hoy sábado a la mañana en Segunda División Profesional. Torque vs Tacuarembó a las 10:00 (VTV). Habrá cinco partidos a la misma hora. Jugarán además: Bella Vista-Villa Española; Deportivo Maldonado-Cerrito; Central Español-Sud América; Albion-Rentistas.