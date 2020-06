* Fútbol

Bundesliga: Leverkusen recibe al líder Munich

La fecha 30 de la Bundesliga tendrá mucha actividad éste sábado 6 y domingo 7 de junio, destacándose el partido entre el líder Bayer Munich ante el Bayer Leverkusen. Los partidos que se vienen:

Sábado 6 de junio

Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich.

Eintracht Frankfurt vs. Mainz.

Fortuna Dusseldorf vs. Hoffenheim.

RB Leipzig vs. Paderborn.

Borussia Dortmund vs. Hertha Berlin.

Domingo 7 de junio

Werder Bremen vs. Wolfsburgo.

Union Berlin vs. Schalke 04.

Augsburgo vs. Colonia.

* Fútbol

AUF: el 15 de junio comienzan a entrenar

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó el protocolo sanitario de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Por lo tanto, ésta determinó que el 15 de junio los clubes uruguayos podrán volver a los entrenamientos.

La AUF emitió un comunicado dejando en claro cuáles serán los pasos a seguir, primero se va a realizar los hisopados para los jugadores, cuerpos técnicos y funcionaros de las instituciones.

«Tales exámenes médicos serán realizados por el Instituto Pasteur. La Asociación coordinará la realización de los testeos para los días 8,9 y10 de junio para un total de 40 personas por club (jugadores, cuerpo técnico y funcionarios)», expresó la AUF.

* Automovilismo

F1: arranca en julio en Austria.

La Fórmula 1 anunció las ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020, después del aplazamiento al que se vio obligado el Campeonato del Mundo por la emergencia sanitaria.

A través de un comunicado, la Fórmula 1 reveló que el nuevo calendario ya está aprobado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El comienzo de la competición quedó fijado para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria. La organización espera que la evolución de la pandemia permita completar entre 15 y 18 carreras hasta fin de año, más allá de que por el momento solo confirmó las ocho primeras carreras de la temporada.