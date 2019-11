Clausura resultados

Peñarol lidera en las dos tablas

En la jornada de ayer miércoles a la tarde se disputaron cinco compromisos por la décima fecha del torneo Clausura del fútbol profesional uruguayo en primera división

En uno de los resultados destacados, y que marca cosas importantes en la tabla, el equipo de Peñarol que dirige Diego López consiguió una nueva victoria ante Cerro en su visita en el estadio Luis Tróccoli en cifras 3 a 1.

Triunfo justificado del aurinegro, que con la suma de los tres puntos espera hoy el resultado de Nacional vs Fénix, para saber si definitivamente se mantiene como líder de la tabla Anual. No pasó mayores apremios el equipo de Peñarol, ante un rival que prácticamente (más allá del descuento) no ofendió demasiado sobre el arco de Kevin Dawson. Doblete del delantero español Xisco Jinénez, y el restante de Facundo Pellistri los goles para el ganador

Resultados de ayer:

Peñarol (3) – Cerro (/1)

Progreso (2) – River Plate (1)

Plaza Colonia (4) – Defensor Sporting (1)

Boston River (2) – de las Piedras (1)

Danubio (1) – Rampla Juniors (1)

Hoy jueves el complemento de la 10ª del Clausura en la capital

Nacional vs Fénix completan la fecha

Campeonato uruguayo: Torneo Clausura

Décima fecha

Jueves 7 de noviembre

Racing vs. Liverpool

Estadio: Parque Roberto

Hora: 16:00

Árbitros: Christian Ferreyra, Carlos Barreiro, Daniel Castro

Cerro Largo vs. Wanderers

Estadio: Ubilla

Hora: 16:00

Árbitros: Jonathan Fuentes, Richard Trinidad, Mathías Muniz

Nacional vs. Fénix

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 20:00

Árbitros: Óscar Rojas, Eduardo Aguirre, Marcelo Alonso