LA LIGUILLA DEL FEMENINO

Para el fútbol femenino será la segunda fecha de la liguilla. De acuerdo a lo pactado se disputará el domingo 1ro de diciembre en campo de juego de Gladiador. A un valor de 70 pesos la entrada y con estos partidos de calendario. A saber. 17 horas: Universitario vs Ceibal. 19 horas: Nacional vs Salto Uruguay. Hora 21: Gladiador vs Deportivo Artigas.

RODÓ NO AFLOJA: 2-1

Los goles de Matías González y Mauricio Ribero para el 2 a 1 de Rodó sobre Parque Solari, en el marco de la segunda fecha del torneo Acumulado Interseries en la divisional «C». Pero además: Palomar 2 Cerro 0, Lazareto 2 Peñarol 1 y Florida con Quinta Treinta y Tres sólo pudieron jugar 30 minutos por interrupción en el servicio de energía eléctrica. En la tabla: Rodó 27, Cerro y Peñarol 26, Lazareto 25, Florida 23, Quinta 19, Palomar 18, Parque Solari 16. En la tercera fecha jugarán Peñarol-Parque, Rodó-Lazareto, Cerro-Quinta y Palomar-Florida.

PEÑAROL SE COMPLICÓ: 0-0

Jugando de visitante en el Parque Abraham Paladino, el empate 0 a 0 de Peñarol con Progreso en el inicio de la penúltima fecha del Torneo Clausura. Si Nacional derrota a Rampla Jrs. lo superará en el presente certamen y en la Anual. Los resultados de los partidos afrontados: Liverpool 2 Cerro 0, Peñarol 0 Progreso 0, Danubio 3 Racing 2, Plaza de Colonia 0 Wanderes 0, River Plate 1 Juventud 0 y Cerro Largo 1 Boston River 0. Hoy jueves a las 17 hs, Fénix vs Defensor Sporting. 20.30 hs, Nacional vs Rampla Juniors.

EL «BARZA» DE SUÁREZ: 3 A 1

La hora de Barcelona de España ganando ayer, por la Liga de Campeones de Europa. Como local, 3 a 1 al Borussia Dortmund de Alemania. Los goles catalanes por Luis Suárez a los 29′, Lionel Messi en 33′ y Griezmann sobre los 67′. Partido válido por la quinta y penúltima fecha del grupo F.