Edinson Cavani PSG quiere más dinero

Habrá que ver, nunca es fácil ni sencillo negociar o llevarse un jugador de esta jerarquía, y con el nivel del delantero uruguayo (salteño) Edinson Cavani. Las informaciones respecto al posible pase de Edinson Cavani desde Paris Saint Germain al Atlético de Madrid surgen casi a diario, tanto en los medios españoles como en los franceses. La operación podría concretarse en cualquier momento, ya que el D.T Diego Simeone lo pretende cuanto antes. El pase aún no se concreta debido al simple hecho de que el PSG no está dispuesto a dejarlo ir por poco dinero. Al menos diez millones de euros es lo que pretende el club francés para dejar ir al “matador”.

Fútbol uruguayo Nacional altas y bajas

Sebastián Fernández, jugador querido por la parcialidad y en la interna del plantel, renovó su contrato hasta diciembre de 2020, sumándose al delantero argentino Gonzalo Bergessio. En la jornada del pasado martes se confirmó que no seguirán otros seis jugadores cuyos vínculos también vencían el 31 de diciembre; los defensores Agustín Sant’Anna, Felipe Carvalho, Guillermo Cotugno y Álvaro Pereira, y los mediocampistas Mathias Cardacio y Gustavo Lorenzetti. El club notificó a los seis la decisión de no extender sus estadías. El zaguero Rafael García a un paso de arreglar con Colón de Santa Fe (R.A), y en caso de Matías Zunino también expiró pero es intención del club renovarlo, aunque todavía no hay acuerdo. De hecho, el jugador de 29 años analiza ofertas del exterior para emigrar por primera vez en su carrera.

Diego Polenta Nacional no…Olimpia sí

El equipo de Olimpia (Paraguay) anunció a través de sus canales oficiales la contratación de Diego Polenta a la 1:13 de la madrugada del primer día del año 2020. El vínculo será por tres temporadas y llega a la institución en condición de libre.

Luis Suárez Quiere renovar

El delantero uruguayo Luis Suárez, que finaliza contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021, expresó su deseo de seguir vistiendo la camiseta azulgrana y se mostró convencido de que llegará a un acuerdo de renovación con el club catalán. A sus 32 años, Suárez ya se ha convertido, con 190 goles, en el cuarto máximo anotador de la historia del Barcelona.