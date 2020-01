Luis Suárez

¿El mejor de diciembre?

El Barcelona disputó cinco partidos en el mes de diciembre donde obtuvo cuatro victorias y un empate. Suárez disputó todos los minutos, dio seis asistencias y convirtió tres goles. De esta manera, su aporte fue clave para que el club catalán se mantenga en la punta de la Liga Española, dos puntos por encima del Real Madrid.

Esos fueron los partidos de Barcelona en diciembre:

Atlético Madrid 0-1 Barcelona

Gol: Lionel Messi (asistencia de Luis Suárez)

Barcelona 5-2 Mallorca

Gol: Antoine Griezmann 7′, Lionel Messi 17′, Lionel Messi 41′, Luis Suárez 43′, Lionel Messi 83′ (asistencia de Suárez)

Real Sociedad 2-2 Barcelona

Goles: Antoine Griezmann 38′ (asistencia de Luis Suárez), Luis Suárez 49′.

Barcelona 0-0 Real Madrid

Barcelona 4-1 Alavés. Goles: Antoine Griezmann 14′ (asistencia de Luis Suárez), Arturo Vidal 45′ (asistencia de Luis Suárez), Lionel Messi 69′ (asistencia de Luis Suárez), Luis Suárez 75′ de penal.

Cabe destacar que el fútbol en España se va a reanudar este fin de semana cuando el sábado cuatro de enero visiten al Espanyol en una nueva edición del derbi de Cataluña.

Fútbol uruguayo

Rodrigo Rojo será «violeta»

El defensa (ex Peñarol) Rodrigo Rojo, de 30 años, estuvo en el aurinegro desde la temporada 2018, donde logró ser campeón uruguayo. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019 finalizó su contrato y los dirigentes carboneros decidieron no renovarle. Antes de firmar su acuerdo con el conjunto violeta, Rojo se despidió de Peñarol a través de un posteo en sus redes sociales: «Momento de despedir el año, pero lo más importante despedirme de Peñarol, no me queda más que agradecerles por todo el apoyo y el afecto que recibí en estos dos años. Gracias a mis compañeros, amigos, hinchada por darme siempre para adelante. Les deseo un buen de 2020».

Fútbol de Inglaterra

Lucas Torreira destacado

El equipo de Arsenal, donde juega el uruguayo Lucas Torreira volvió a encontrarse con el triunfo. Llevaba una racha de seis partidos sin ganar y la pudo cortar gracias a la contundente victoria ante el Manchester United por 2-0. Además, tras tres partidos dirigidos, Mikel Arteta disfrutó su primera victoria. Cabe destacar que el flamante entrenador confía mucho en Torreira, ya que el exjugador de la Sampdoria disputó todos los minutos desde que el español está en el banco del Emirates Stadium. Tan bueno fue el partido de Torreira, que la cuenta oficial de Twitter del Arsenal decidió nombrar al mediocampista uruguayo como el jugador destacado.