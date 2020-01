Se pone la «trico»

Un día después de que su nombre se vinculara a Nacional por parte de un medio francés, Mathias Suárez es nuevo jugador de Nacional. Sin continuidad en el Montpellier francés y con ganas de volver a jugar para ser citado por Óscar Tabárez a la selección uruguaya, se sumará al plantel tricolor este jueves a préstamo hasta diciembre.

Cavani, el postergado

Edinson Cavani no estará en el grupo del París Saint-Germain que hoy miércoles, jugará los octavos de final de la Copa de Francia en Pau, en el marco de las conversaciones para su posible traspaso al Atlético de Madrid. El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, indicó que no hay novedades sobre la posible salida de Cavani, pero confirmó que el «matador» no estará en el grupo.

Federer, tal cual…

Roger Federer sigue en carrera pensando en su séptimo título del Australian Open y 21.º Grand Slam tras doblegar 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) y 6-3 al estadounidense Tennys Sandgren (100.º ATP). El suizo levantó siete match points pese a estar algo sentido y se metió en semifinales, donde chocará con Novak Djokovic.

Tenis: Martín, el que avanzó

El tenista número dos del Uruguay, Martín Cuevas, debutó con éxito en la tercera edición del Punta Open que se lleva a cabo en el Cantegril de Punta del Este. Cuevas, quien ingresó al cuadro principal mediante una invitación especial de los organizadores, derrotó por 7-6 y 6-4 al brasileño Bruno Santanna.

Celeste del voley-playa

La selección masculina de voleibol playa se juega en Playa Pocitos su posibilidad de seguir adelante en su camino por llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando el próximo fin de semana se realice la segunda fase de la Continental Cup en Montevideo. Hans Hannibal y Gastón Baldi, pareja número 1 y Lucas Mocellini con Marco Cairus, será la dos de nuestro país que tendrá como rival a Ecuador en primera instancia.