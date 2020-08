El seminario integró experiencias, proyectos y resultados de investigaciones de la Facultad de Agronomía (FAGRO) y del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República (UDELAR); de las Direcciones Nacionales de Agua y Medio Ambiente (DINAGUA y DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); de las Direcciones Generales de Recursos Naturales y de Servicios Agrícolas (DGRN y DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); del Instituto Nacional de Colonización (INC); de la Universidad de Sidney; del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por su sigla en inglés) de Universidad de Columbia y de la institución anfitriona el INIA.

El evento, trasmitido por la plataforma YouTube, contó con más de 200 personas conectadas. El primer bloque trató el Uso y gestión sostenible del agua en predios agropecuarios e incluyó temas como: Eficiencia en el uso del agua y la sostenibilidad del sistema predial, presentado por Lucía Puppo (FAGRO); Elementos para la toma de decisiones para la gestión sostenible del agua en el predio, expuesto por Álvaro Otero (INIA) y Gestión sostenible del agua en sistemas multiprediales, el caso de la Colonia Garibaldi (Salto), presentado por Diego Damasco y Gabriel Ribas (INC).

El inmueble 763, con algo más de 206 ha, está ubicado cerca de la localidad de Colonia Garibaldi en Salto, cuenta con diez unidades de producción destinadas a la horticultura en las que trabajan 13 familias. El predio, que fue cedido en comodato a INC por el Ministerio del Interior, tuvo como condición indispensable el riego para su puesta en marcha.

La gestión del riego multipredial consideró la cuenca, se diseñaron terrazas y se marcaron caminos y desagües, para poder consolidar los sistemas intensivos de producción, relató el gerente del Departamento de Riego del INC, Damasco. Asimismo, el expositor destacó que en el proyecto se combinan las dimensiones económica, productiva y ambiental.

Ribas detalló los componentes de la obra de riego como son la construcción de dos pozos y la instalación de bombas, tanques de distribución, caudalímetros y toma de cada fracción. El técnico señaló la importancia de la capacitación de las familias que trabajan en los predios a través de la realización de talleres y la elaboración de reglamentos de usos, tanto para el sistema de riego como para el suelo.

En el sistema de riego, que tiene un año de funcionamiento, se visualiza que cada unidad de producción tiene diferente consumo de agua, según los expositores, algunas fracciones se desarrollan más rápido que otras y para dar seguimiento a estos factores se conformó un grupo, con integrantes de las familias colonas, para la gestión y el cuidado de recursos naturales que cuenta con apoyo institucional.

Fuente: INC