El derecho laboral ha vivido una serie de transformaciones en función de un nuevo miramiento que le da mayor

protección a los integrantes de los sindicatos con el fin de que puedan ejercer esa tarea, al punto que resguardan su salario para concederle el beneficio del ejercicio de dicha tarea. Aquí damos a conocer varias normativas que establecen la protección y promoción de las organizaciones sindicales, en base a la ley Nº17.940-

Situaciones especiales en las que no se trabaja, pero no se pierde el salario

• Delegados obreros ante los Consejos de Salarios

Para la ley el tiempo que los delegados designados por el Poder Ejecutivo destinen al cumplimiento de los cometidos propios de los Consejos (esto es negociaciones, reuniones, asambleas para fijar pautas antes de concurrir a la mesas de negociación) será considerado como “trabajo efectivo”. En tal sentido, la normativa establece que la parte empleadora “se hará cargo de la remuneración siempre que dicho tiempo coincida con la jornada normal de trabajo”.

Esto comprende el tiempo que es dedicado específicamente por el trabajador a las tareas de cada una de las instancias de los Consejo de Salarios, así como también el tiempo de traslado del lugar de trabajo hasta la sede donde los mismos se negocian y viceversa.

Así lo establece el Decreto 498/85, del 19 de setiembre de 1985, que reincorpora tras la dictadura los consejos de salarios, luego suprimidos y reinstalados en el 2005.

en tanto que para legislar todas esas responsabilidades, se creó la Ley 17.940 cuyo artículo 4 refiere a la licencia sindical y dice que «se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical, el ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo». Es decir, que el tiempo que el delegado tendrá dedicado a la labor sindical para el goce de la licencia especial deberá ser acordado por un convenio colectivo.

Pero también hay otros casos de contemplación especiales para el resguardo del salario ante la ausencia por motivos fundados del trabajador, como el caso de la “Donación de sangre a bancos de sangre oficiales (Ley 16.168 de 21 de enero de 1990)”.

Y dice la norma: Todo trabajador de la actividad pública o privada que realice una donación de sangre a bancos de sangre oficiales o que se encuentren bajo reglamentación del Servicio Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud Pública, con la sola presentación del documento que acredite fehacientemente dicho acto, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo ese día y que este sea pago. Aunque queda claro que este derecho no podrá ser ejercido más de dos veces en el año.

Aunque también existe la ausencia motivada por:

• Licencia por Examen Ginecológico (PAP y/o mamografía): Ley 17.242.

• Testigos en juicio.

Y de acuerdo con el Código General del Proceso, art. 160, nral. 5., en la redacción dada por la ley 19.090, al testigo compareciente no se le descontará del salario el tiempo que estuvo a disposición del tribunal.

• Licencia por Estudio: Ley 18.345, art. 2.

• Licencia por Paternidad, adopción y legitimación adoptiva: art. 5 de Ley 18.345 y art. 7 de Ley 19.161.

• Licencia por matrimonio: art. 6, Ley 18.345.

• Licencia por Duelo: art. 7, Ley 18.345